Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi | Galatasaray 60-68 Fenerbahçe

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray’ı 68-60 yendi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligdeki 13. galibiyetini elde ederken, Galatasaray 7. mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmaya pota altında Vaughn’un basketleriyle başlayan Fenerbahçe, periyodun ilk 5 dakikasını 13-8 önde tamamladı. Mola dönüşü Jefferson ile 5-0’lık seri yakalayan Galatasaray önce 7. dakikada eşitliği (13-13) sağladı, 8. dakikada ise Grigalauskyte’nin atışıyla öne geçti: 15-13. Fenerbahçe’de Vaughn’un 10 sayı bulduğu çeyreği sarı-kırmızılılar 17-16 üstün kapattı. Müsabakanın ikinci periyoduna Esra Ural Topuz’un basketiyle öne geçerek (17-18) başlayan Fenerbahçe, Özge Yavaş ve Plum’ın üçlükleriyle 12. dakikada farkı yeniden 5 sayıya yükseltti: 19-24. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 31-28 önde gitti. MAÇ SONUCU | Anadolu Efes: 92 - Galatasaray Doğa Sigorta: 82 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, sahasında Galatasaray Doğa Sigorta'yı 92-82 yendi. İlgili Haberi Oku Karşılaşmanın ikinci yarısına Plum ve Tuğçe Canıtez’in basketleriyle başlayan Fenerbahçe, 22. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 28-35. Sarı-lacivertliler, Zandalasi’nin 23. dakikada basket faulden bulduğu 3 sayıyla farkı çift hanelere (28-38) taşıdı. Savunma sertliğini arttıran Galatasaray, Fenerbahçe’nin top kayıplarını Abdi ve Şerife Alperi Onar’ın üç sayılık basketleriyle değerlendirerek 26. dakikada farkı 1 sayıya kadar indirdi: 38-39. Galatasaray, aynı dakika içinde Jefferson’un sportmenlik dışı faulden oluşan serbest atışları skora dönüştürmesiyle öne geçti: 40-39. Son periyoda Galatasaray’ın 48-47 üstünlüğüyle girildi.

Son çeyreğe Ayşe Cora liderliğinde 7-0’lık seri yakalayarak giren Fenerbahçe, 32. dakikada 54-48 üstünlük kurdu. Etkili savunmasıyla rakibine kolay sayı şansı tanımayan sarı-lacivertliler, Plum’ın 36. dakikadaki basketleriyle farkı yeniden çift hanelere yükseltti: 50-60. Skor üstünlüğünü maçın son bölümünde de koruyan Fenerbahçe, salondan 68-60 galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi Fenerbahçe adına 25 sayı kaydeden Plum olurken, Vaughn 19 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

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Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Erhan Gürsel, Göksun Öz, Kerem Yılmaz

Galatasaray: Işıl Alben 1, Şerife Alperi Onar 8, Abdi 10, Grigalauskyte 9, Macaulay 10, Jefferson 15, Sinem Ataş 3, İnci Güçlü 4, İrem Naz Topuz

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen, Ayşe Cora 9, Zandalasini 5, Verameyenka, Vaughn 19, Plum 25, Tuğçe Canıtez 5, Özge Yavaş 3, Esra Ural Topuz 2, Tilbe Şenyürek

1. Periyot: 17-16

Devre: 28-31

3. Periyot: 48-47

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