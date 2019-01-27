SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: ABD’den Türkiye’ye Venezuela uyarısı: Harekete geçeriz
Sude Burcu kimdir? Survivor 2019 yarışmacısı Sude Burcu kaç yaşında?
Diğer Sporlar

Sude Burcu kimdir? Survivor 2019 yarışmacısı Sude Burcu kaç yaşında?

2 Şubat günü başlayacak Survivor kadrosundaki Sude Burcu kimdir? Sude Burcu bu sene Türkiye - Yunanistan formatıyla yapılacak olan Survivor 2019'da Türk takımı adına yarışacak. Peki, Survivor 2019 yarışmacısı Sude Burcu kimdir?

27 Ocak 2019 19:35

Milli tekvandocu Sude Burcu Survivor yarışmacıları arasında yer alıyor. Peki Sude Burcu kim? Sude Burcu nereli, boyu kaç, kaç yaşında merak ediliyor. Milli tekvandocu kimliği ile tanınan Sude Burcu’nun Türkiye şampiyonu ünvanı bulunuyor. İşte 2 Şubat gününde başlayacak Survivor Sude Burcu hakkında detaylar haberimizde…

SUDE BURCU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA

22 yaşında olan Sude Burcu, aslen İzmirli. Milli tekvandocu olan Sude Burcu, aynı zamanda son iki yılın Türkiye şampiyonu. İşte, Survivor 2019 yarışmacısı Sude Burcu hakkında detylar…

Survivor 2019 tanıtımında kendisini anlatan Sude Burcu, spor geçmişi ve kariyeriyle ilgili şunları söyledi: Kulüpler Avrupa üçüncülüğüm, Balkan şampiyonluğum var. Türkiye ve uluslararası platformda birçok dereceye sahibim. Çocukluğumdan bugüne kadar 14 yıldır bu sporun içerisindeyim. Sürekli antrenman yaptım, düzenli bir hayatım vardı. Okul ve antrenman arasında gittim geldim. Türkiye- Yunanistan olduğunu duyduğumdan itibaren olmak istedim. Sürekli takip ettiğim ve çocukluğumdan beri izlediğim bir yarışma zaten. Benim hayatımda böyle bir tecrübenin eksik olmamasını istiyorum. Tekvando zaten bir mücadele sporu, asıl mücadele gerçekten Survivor'da. Bu yüzden orada bir sıkıntı çekeceğimi düşünmüyorum. Hız olsun, dayanıklılık olsun. Sürekli kendimi birileriyle kıyaslıyorum, artık kıyaslamak istemiyorum. Kendimi kendimle kıyaslamak istiyorum. O yüzden o parkurlarda yarışmam gerekiyor. Survivor küçüklüğümden beri hayallerimde olan bir şey. Böylece bir tecrübenin hayatımda kesinlikle olması gerekiyor. Karakterim, kararlığım ve azmim Survivor'da beni birinciliğe taşıyabilir.

Son güncelleme 19:35 | 27 Ocak 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Fenerbahçe
Yarın - 20:30
-
Göztepe S.K.
Yeni Malatyaspor
02/02/2019 - 13:30
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
19 12 41
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
19 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
TÜMÜNÜ GÖR