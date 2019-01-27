Sude Burcu kimdir? Survivor 2019 yarışmacısı Sude Burcu kaç yaşında?

Milli tekvandocu Sude Burcu Survivor yarışmacıları arasında yer alıyor. Peki Sude Burcu kim? Sude Burcu nereli, boyu kaç, kaç yaşında merak ediliyor. Milli tekvandocu kimliği ile tanınan Sude Burcu’nun Türkiye şampiyonu ünvanı bulunuyor. İşte 2 Şubat gününde başlayacak Survivor Sude Burcu hakkında detaylar haberimizde…

SUDE BURCU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA

22 yaşında olan Sude Burcu, aslen İzmirli. Milli tekvandocu olan Sude Burcu, aynı zamanda son iki yılın Türkiye şampiyonu. İşte, Survivor 2019 yarışmacısı Sude Burcu hakkında detylar…

Survivor 2019 tanıtımında kendisini anlatan Sude Burcu, spor geçmişi ve kariyeriyle ilgili şunları söyledi: Kulüpler Avrupa üçüncülüğüm, Balkan şampiyonluğum var. Türkiye ve uluslararası platformda birçok dereceye sahibim. Çocukluğumdan bugüne kadar 14 yıldır bu sporun içerisindeyim. Sürekli antrenman yaptım, düzenli bir hayatım vardı. Okul ve antrenman arasında gittim geldim. Türkiye- Yunanistan olduğunu duyduğumdan itibaren olmak istedim. Sürekli takip ettiğim ve çocukluğumdan beri izlediğim bir yarışma zaten. Benim hayatımda böyle bir tecrübenin eksik olmamasını istiyorum. Tekvando zaten bir mücadele sporu, asıl mücadele gerçekten Survivor'da. Bu yüzden orada bir sıkıntı çekeceğimi düşünmüyorum. Hız olsun, dayanıklılık olsun. Sürekli kendimi birileriyle kıyaslıyorum, artık kıyaslamak istemiyorum. Kendimi kendimle kıyaslamak istiyorum. O yüzden o parkurlarda yarışmam gerekiyor. Survivor küçüklüğümden beri hayallerimde olan bir şey. Böylece bir tecrübenin hayatımda kesinlikle olması gerekiyor. Karakterim, kararlığım ve azmim Survivor'da beni birinciliğe taşıyabilir.