Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da forvete Mohanad Ali iddiası…

Orta Doğu futboluyla ilgili haberler yayımlayan Ahdaaf adlı internet sitesinin iddiasına göre, Galatasaray Iraklı santrfor Mohanad Ali için transfer teklifinde bulundu. Site, oyunculara yakın kaynaklara dayandırarak verdiği haberde Galatasaray’ın Al-Shorta kulübüne önce 1 milyon euro’su bonus olmak üzere 2 milyon euro önerdiğini yazdı. 18 yaşındaki golcü için Al-Ain, Genk, Cagliari ve Slavia Prag’ın da tekliflerde bulunduğu ancak Irak kulübünün henüz hiçbir teklife cevap vermediği öne sürüldü.

MOHANAD ALİ KİMDİR?

20 Haziran 2000 doğumlu olan Mohanad Ali, 2013’te profesyonel sözleşme imzaladığı Al-Shorta ile birkaç ay sonra ilk lig maçına çıktı.

2016 yazında kiralandığı Al Kahraba’da 33 maçta 12 gol kaydeden Ali, bir yıl sonra geri döndüğü takımının en önemli oyuncularından biri konumunda bulunuyor.

Irak Milli Takımı ile 15 maçta 8 kez fileleri sarsan genç santrfor, ülkesinin son 16 turunda elendiği Asya Kupası’nda gösterdiği performansla yıldızlaşmıştı.