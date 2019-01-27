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Sivasspor Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İki takım da çıkış arıyor…
Trabzonspor

Sivasspor Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İki takım da çıkış arıyor…

Sivasspor Trabzonspor maçı için artık kısa bir süre kaldı. Geçtiğimiz hafta Başakşehir'e 4-2 yenilen Trabzonspor, 6 sezondur yenilmediği Sivasspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılan taraf olmak istiyor. Ligde son iki maçında puan çıkaramayan Sivasspor ise Trabzon karşısında kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor. Peki, Demir Grup Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

27 Ocak 2019 16:28

Süper Lig’de 19. hafta Sivasspor Trabzonspor maçı ile devam ediyor. Trabzonspor karşısında çıkış arayan Sivas’ta maç öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmazken, Hakan Arslan ile Mattias Bjarsmyr sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Trabzonspor’da ise Onazi, Pereira ve Sosa’nın yanı sıra ülkelerinin milli takımında bulunan Amiri ile Hosseini’den bun maçta yerini alamayacak. Geçtiğimiz haftayı puansız kapatan iki takımda kritik mücadeleyi telafi ve çıkış maçı olarak görüyor. Sivasspor Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

SİVASSPOR TRABZONSPOR SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak Sivasspor Trabzonspor maçını hakem Alper Ulusoy yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1’den canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR TRABZONSPOR MUHTEMEL İLK 11

Sivasspor: Tolgahan, Douglas, Braz, Bjarsmyr, Ziya, Hakan, Ndinga, Torje, Diabate, Emre, Muhammet

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Toure, Novak, Yusuf, Batuhan, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Anthony, Rodallega

Son güncelleme 16:47 | 27 Ocak 2019
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19 12 41
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
19 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
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