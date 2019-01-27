Sivasspor Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İki takım da çıkış arıyor…

Süper Lig’de 19. hafta Sivasspor Trabzonspor maçı ile devam ediyor. Trabzonspor karşısında çıkış arayan Sivas’ta maç öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmazken, Hakan Arslan ile Mattias Bjarsmyr sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Trabzonspor’da ise Onazi, Pereira ve Sosa’nın yanı sıra ülkelerinin milli takımında bulunan Amiri ile Hosseini’den bun maçta yerini alamayacak. Geçtiğimiz haftayı puansız kapatan iki takımda kritik mücadeleyi telafi ve çıkış maçı olarak görüyor. Sivasspor Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

SİVASSPOR TRABZONSPOR SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak Sivasspor Trabzonspor maçını hakem Alper Ulusoy yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1’den canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR TRABZONSPOR MUHTEMEL İLK 11

Sivasspor: Tolgahan, Douglas, Braz, Bjarsmyr, Ziya, Hakan, Ndinga, Torje, Diabate, Emre, Muhammet

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Toure, Novak, Yusuf, Batuhan, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Anthony, Rodallega