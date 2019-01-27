Quaresma kredisini tüketti, Şenol Güneş de sildi!

Ali AYDIN / Beşiktaş’ta gündem Ricardo Quaresma. BB Erzurumspor maçında gördüğü kırmızı kartla sabırları taşıran tecrübeli yıldız, Şenol Güneş'teki kredisini de tüketti.
Ailesinin Portekiz'e dönmek istemesi nedeniyle bir süredir ayrılacağı belirtilen Q7 ile ilgili görüşünü bildiren Güneş, “Gidebilir” dedi, kafa karışıklığı yaşayan bir oyuncunun uzun vadede verimli olamayacağına inandığını bildirdi.
Tecrübeli hocanın bu kararında Quaresma'nın, Malmö ve Erzurum maçlarında gördüğü kırmızı kartlar etkili oldu.
Siyah-beyazlılar 10 kişi kaldığı iki mücadelede önce Avrupa Ligi defterini kapattı, önceki gün de şampiyonluk şansını zora soktu.
1 MİLYON EURO İSTİYOR
Yönetim de Q7 ile yapılan görüşmeleri hızlanırdı. Beşiktaş kurmayları, 1 milyon Euro'luk birikmiş alacağının ödenerek bonservisinin verilmesini isteyen Quaresma ile pazarlıkta.
Söz konusu teklife uzak duran yöneticiler, 2020'ye kadar kontratı devam eden ve yıllık 2 milyon Euro kazanan oyuncuya 500 bin Euro ödeyerek orta noktayı bulmaya çalışıyor.
Anlaşma sağlanamazsa Quaresma'nın takımda kalma ihtimali de var.