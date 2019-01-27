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Ozan Kabak, Bayern Münih karşısında ilk 11’de
Almanya Bundesliga

Ozan Kabak, Bayern Münih karşısında ilk 11’de

Galatasaray'dan Alman ekibi Stuttgart'a transfer olan genç futbolcu Ozan Kabak, yeni takımının Bayern Münih ile deplasmanda oynayacağı maça 11'de başlayacak.

27 Ocak 2019 17:18

Devre arası transfer döneminde Galatasaray’dan 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Almanya Bundesliga takımlarından Stuttgart’a transfer olan 18 yaşındaki futbolcu Ozan Kabak, yeni takımıyla ilk maçına Alman devi Bayern Münih karşısında çıkacak.

Geçtiğimiz günlerde Stuttgart Teknik Direktörü Markus Weinzierl, Alman basınına genç oyuncunun antrenman performansına göre Bayern deplasmanında forma şansı verebileceğini söylemişti.

Ozan Kabak’a bu karşılaşmada savunma hattında tanıdık isimler de eşlik edecek. Weinzierl, Münih karşısında defansın sağında Beşiktaş’ın eski futbolcusu Andreas Beck’e, solunda ise bir dönem Galatasaray forması da giyen Emiliano Insua’ya yer verdi.

Stuttgart’ın Bayern Münih mücadelesindeki 11’i şöyle:

“Zieler, Insua, Ozan, Kempf, Beck, Ascacibar, Esswein, Gentner, Gonzalez, Zuber, Donis”

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Son güncelleme 17:18 | 27 Ocak 2019
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