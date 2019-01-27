MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 3-1 Akhisarspor | Süper Lig 19. hafta

Spor Toto Süper Lig 19. hafta mücadelesinde Akhisarspor’u ağırlayan Çaykur Rizespor, geriye düştüğü maçın ikinci yarısında oynadığı futbolla 3-1 galip gelmeyi bildi ve kritik bir galibiyet aldı.

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçın 15. dakikasında Edin Cocalic’in golüyle 1-0 öne geçen konuk ekip Akhisarspor, Bosna Hersekli futbolcunun 19. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

İlk yarısı 1-0 sona eren maçın ikinci yarısında ise adeta Çaykur Rizespor fırtınası vardı. Akhisarspor 10 kişi kaldıktan sonra oyunun kontrolünü eline alan ev sahibi ekip, beraberlik golünü 70. dakikada yeni transferi Dario Melnjak ile buldu.

Bu golden iki dakika sonra Rizespor’un forveti Vedat Muriqi skoru 2-1’e getirirken son sözü 82’de bir başka yeni transfer Prejuce Nakoulma söyledi ve Rizespor karşılaşmayı 3-1 galibiyetle tamamladı.

Bu sonucun ardından Rizespor puanını 18 yaparken Akhisarspor 17 puanda kaldı. Rizespor gelecek hafta deplasmanda BB Erzurumspor’a konuk olurken Akhisarspor sahasında Başakşehir’i ağırlayacak.

Geçtiğimiz hafta zirve mücadelesi veren Kasımpaşa’yı deplasmanda 1-0 yenen Çaykur Rizespor, Akhisarspor galibiyetiyle birlikte küme düşme bölgesinden uzaklaşmış oldu.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, İbrahim Bozbey

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Saadane, Abarhoun, Mehmet Uslu (Dk. 46 Melnjak), Abdullah Durak (Dk. 46 Nakoulma), Petrucci, Chahechouhe (Dk. 81 Awaziem), Umar, Samudio, Muric

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Cocalic, Güray Vural, Serginho, Sissoko, Regattin (Dk. 60 Vrsajevic), Manu (Dk. 51 Rotman), Josue (Dk. 75 Onur Ayık), Cikalleshi

Goller: Dk. 15 Cocalic (Akhisarspor), Dk. 70 Melnjak, Dk. 72 Muric, Dk. 82 Nakoulma (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Dk.19 Cocalic (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Abarhoun, Dk. 77 Samudio (Çaykur Rizespor), Dk. 87 Caner Osmanpaşa (Akhisarspor)