MAÇ SONUCU | Anadolu Efes: 92 – Galatasaray Doğa Sigorta: 82

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında sahasında Galatasaray Doğa Sigorta’yı 92-82 yenen Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman, son çeyrekte geriden gelerek kazandıkları için oyuncularını kutladı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, rakiplerinin üç periyot iyi mücadele ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Ligde aldıkları son haftalardaki sonuçlar takıma öz güven getirmiş. Zorlu fikstür yorgunluğu nedeniyle maça iyi başlayamadık. THY Avrupa Ligi’nde son çeyreklerde hep kötü oynuyorduk ancak bu sefer tersi oldu. İyi bir Galatasaray Doğa Sigorta’yı 12-13 sayı geriden gelip yendik. Oyuncularımı kutluyorum.”

Erdoğan: “Bazı sıkıntılarımız var”

Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, son çeyrek dışında iyi mücadele ettiklerini dile getirdi.

Karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını anlatan Erdoğan, “Maçı kaybetmemize rağmen son periyot dışında iyi mücadele ettik. Son çeyrekte akıllı oynayamadık. Anadolu Efes gibi tecrübeli ve derin kadroya sahip bir ekibi yenmek istiyorsanız; 40 dakika iyi oynamanız gerekiyor. Galatasaray Doğa Sigorta, bu ligde herkesi yenebilecek güçte. Bazı sıkıntılarımız var. Bu sıkıntılara rağmen ileride daha güzel basketbol oynayacağımızı düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Gündemlerinde transfer olmadığını kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

“Transfer yapmayı denedik ama şartlardan dolayı olmadı. Sene ortasında oyuncu değiştirmenin fayda getireceğini düşünmüyorum. Çok üst düzey bir oyuncu getirmeniz gerekiyor. Öyle bir şansımız da yok. Bu oyuncular iyi mücadele ediyor. Transferden ziyade bu oyuncuların performansını nasıl yukarı çıkartacağız onu düşünmeliyiz.”