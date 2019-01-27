Işıl Alben maç sonrası patladı! ‘Bunlar çok ama çok çirkin şeyler’

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı kaptanı Işıl Alben, ligde Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından açıklamalarda bulundu.

Işıl Alben, maç sonu yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe benchinden edilen küfürlere tepki gösterdi.

İşte Işıl Alben’in maç sonundaki sözleri…

”Rakip takımın benchinden bizim takımımızın antrenörüne edilen küfürler var. Bunlar çok ama çok çirkin şeyler. Deplasmana geliyorlar, biz onları gayet güzel bir şekilde karşılıyoruz. Ama yakışmıyor, basketbola yakışmıyor, spora yakışmıyor. Umuyorum Fenerbahçe bundan sonra böyle şeylere izin vermez. Bu şekilde kimseyi tahrik etmeye hakları yok”

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi | Galatasaray 60-68 Fenerbahçe Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe bir araya geldi. Derbide gülen taraf 68-60'lık skorla konuk ekip Fenerbahçe oldu. İlgili Haberi Oku