Hentbolda dünya şampiyonu Danimarka!

2019 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası finalinde Danimarka, Norveç’i 31-22 yenerek şampiyon oldu. Almanya ve Danimarka’nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın finalinde Danimarka ile Norveç karşılaştı.

Danimarka’nın Herning kentindeki mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi takımın 18-11’lik üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci devrede de üstünlüğünü koruyan Danimarka, karşılaşmadan 31-22 galip ayrılarak altın madalyaya ulaştı. Tarihinde 4. kez finalde yer alan Danimarka, ilk şampiyonluğunu elde etti.

Gümüş madalyanın sahibi Norveç, ikinci finalinden de mağlubiyetle ayrıldı. Turnuvada 6 şampiyonluğa sahip Fransa ise üçüncülük maçında Almanya’yı 26-25 mağlup ederek bronz madalya kazandı. Vestel Venus Sultanlar Ligi | Fenerbahçe Opet 0-3 Eczacıbaşı Vitra Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftası derbi mücadelesine sahne oldu. Eczacıbaşı Vitra, deplasmanda Fenerbahçe Opet'i 25-22, 31-29 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yenerek 15'te 15 yaptı. Fenerbahçe ise 5. yenilgisini aldı. İlgili Haberi Oku