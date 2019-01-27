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Fenerbahçe’de kaptan Volkan Demirel dümene geçti!
Fenerbahçe

Fenerbahçe’de kaptan Volkan Demirel dümene geçti!

Fenerbahçe'de uzun süre kadro dışı kaldıktan sonra affedilen kaptan Volkan Demirel, Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesinde takım arkadaşlarına bir konuşma yaparak durumun ciddiyetini kavramalarını istedi.

27 Ocak 2019 10:42

Sercan HAMZAOĞLU / Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, Erkut Yeni Malatyaspor maçı öncesi takım içindeki tüm insiyatifini kullanıyor.

Sözcü'nün edindiği bilgiye göre, Ümraniyespor maçında dibe vuran takım moralini yükseltmek için kaptan Volkan Demirel adeta gecesini gündüzüne katıyor.

Maçtan sonraki gün yapılan antrenmanda takım arkadaşlarıyla bir toplantı yapan Volkan'ın Malatya kaçına vurgu yaparak, “Artık son seviyeye geldik. Bundan sonra yapılan hataların telafisi Yok. Malatyaspor maçıyla net çıkışa geçmemiz gerekiyor. Herkes üzerindeki formanın kıymetini bilsin. Bize güvenenleri mahcup etmemeliyiz. Malatyaspor'u yeneceğiz. Buna inanıyorum” dediği öğrenildi.

TAKIM ARKADAŞLARI DA MUTLU OLDU

Volkan Demirel'in takım içinde yaptığı toplantıda futbolcular oldukça mutlu oldu. Volkan'ın herkesle tek tek ilgilenmesi ve durumun ciddiyetini anlatmasını olumlu karşılayan diğer futbolcuların, “Kaptan dediklerin doğru. Bu taraftara artık daha fazla acı veremeyiz. Hepimiz üzerimize düşeni yapacağız ve Malatya maçını kazanıp çıkışa geçeceğiz' ifadelerini kullandığı belirtildi.

Takım içindeki bu birlik mesajının teknik direktör Ersun Yanal'ı da mutlu ettiği ve sorumluluk alan kaptan Volkan'a teşekkür ettiği de öğrenildi.

27 Ocak 2019 Victor Moses`tan Ersun Yanal`a mesaj! F.Bahçe'nin yeni transferi Victor Moses hocası Ersun Yanal ile görüşüp hazır olduğunu, Yeni Malatya maçında oynayabileceğini iletti. Moses, ikinci yarıda forma şansı bulabilir İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:03 | 27 Ocak 2019
Evkur Yeni Malatyaspor Fenerbahçe volkan demirel
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