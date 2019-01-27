Fenerbahçe’de flaş Frey gelişmesi! Menajeri ‘Teklifler var’ dedi ama…

Sercan HAMZAOĞLU / Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’de flaş bir gelişme yaşandı.

Sezon başında takıma katılan Michael Frey’in menajeri, 24 yaşındaki forvet için transfer teklifi olduğunu belirtti.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile görüşme gerçekleştiren menajer Gateano Gallianza, “Oyuncuyu satmayı düşünüyorsanız 3,5 milyon Euro veren kulüpler var” dedi.

Ancak sarı lacivertlilerin İsviçreli oyuncuyu takımda tutmayı düşündüğünü belirten Comolli’nin yanıtı ise “Kesinlikle satmayı düşünmüyoruz” oldu.

Bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Frey, sezon başında Zürih takımından 2,5 milyon Euro’ya transfer edilmişti.

Kalitesi bakımından Fenerbahçeli taraftarların eleştirilerine maruz kalan Frey, sarı lacivertli formayla çıktığı 22 maçta 5 gol atıp 1 asist yaptı.

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