SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Azerbaycanlı cinayetlerinin ardından kan davası çıktı
Fenerbahçe’de flaş Frey gelişmesi! Menajeri ‘Teklifler var’ dedi ama…
Fenerbahçe

Fenerbahçe’de flaş Frey gelişmesi! Menajeri ‘Teklifler var’ dedi ama…

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan Michael Frey'in menajeri Gateano Gallianza, İsviçreli golcü için bazı kulüplerin 3,5 milyon Euro vermeyi gözden çıkardığını söyledi. Sportif Direktör Comolli ise oyuncuyu satmayı düşünmediklerini belirtti

27 Ocak 2019 11:13

Sercan HAMZAOĞLU / Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’de flaş bir gelişme yaşandı.

Sezon başında takıma katılan Michael Frey’in menajeri, 24 yaşındaki forvet için transfer teklifi olduğunu belirtti.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile görüşme gerçekleştiren menajer Gateano Gallianza, “Oyuncuyu satmayı düşünüyorsanız 3,5 milyon Euro veren kulüpler var” dedi.

Ancak sarı lacivertlilerin İsviçreli oyuncuyu takımda tutmayı düşündüğünü belirten Comolli’nin yanıtı ise “Kesinlikle satmayı düşünmüyoruz” oldu.

Bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Frey, sezon başında Zürih takımından 2,5 milyon Euro’ya transfer edilmişti.

Kalitesi bakımından Fenerbahçeli taraftarların eleştirilerine maruz kalan Frey, sarı lacivertli formayla çıktığı 22 maçta 5 gol atıp 1 asist yaptı.

27 Ocak 2019 Fenerbahçe`de kaptan Volkan Demirel dümene geçti! Fenerbahçe'de uzun süre kadro dışı kaldıktan sonra affedilen kaptan Volkan Demirel, Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesinde takım arkadaşlarına bir konuşma yaparak durumun ciddiyetini kavramalarını istedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:17 | 27 Ocak 2019
Damien Comolli Fenerbahçe Gateano Gallianza michael frey
GÜNÜN MAÇLARI
Fenerbahçe
Yarın - 20:30
-
Göztepe S.K.
Yeni Malatyaspor
02/02/2019 - 13:30
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
19 12 41
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
19 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
TÜMÜNÜ GÖR