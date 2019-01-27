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Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Moses ilk 11 başlayacak mı?
Yeni Malatyaspor

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Moses ilk 11 başlayacak mı?

Fenerbahçe maçı kaçta? Ligde son 6 maçında galibiyet çıkaramayan Fenerbahçe, sezonun flaş takımları arasında yer alan Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Fenerbahçe galibiyet hasretine son vermek isterken, Yeni Malatya ise yükselişini devam ettirmenin hesaplarını yapıyor. Taraftarlar da "Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte, Fenerbahçe muhtemel ilk 11'i ve detaylar...

27 Ocak 2019 22:43

Ligin ikinci yarısına iddialı başlayan fakat henüz istediği çıkışı gösteremeyen Fenerbahçe, Victor Moses’i kadroya katmasının ardından sahasında Yeni Malatyaspor’u ağırlıyor. Son 6 haftada galibiyetle tanışamayan Fenerbahçe bu kez kazanarak kötü gidişata dur demek diyor. Bu sezon gösterdiği başarılı performansla ligde üçüncü sırada yer alan Erol Bulut’un takımı Yeni Malatyaspor ise Fenerbahçe karşısında puan kaybı almadan geçmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Yeni Malatya maçı saat kaçta?

FENERBAHÇE YENİ MALATYA HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE YENİ MALATYASPOR MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Sadık, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Moses (Dirar), Ayew, Soldado

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat Akça, Mina, Robin, Chebake, Erkan, Donalt, Ahmet, Pereira, Ömer, Aleksic

Son güncelleme 22:43 | 27 Ocak 2019
Fenerbahçe
GÜNÜN MAÇLARI
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Yarın - 20:30
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Göztepe S.K.
Yeni Malatyaspor
02/02/2019 - 13:30
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Kayserispor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
19 12 41
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
19 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
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