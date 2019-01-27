Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Moses ilk 11 başlayacak mı?

Ligin ikinci yarısına iddialı başlayan fakat henüz istediği çıkışı gösteremeyen Fenerbahçe, Victor Moses’i kadroya katmasının ardından sahasında Yeni Malatyaspor’u ağırlıyor. Son 6 haftada galibiyetle tanışamayan Fenerbahçe bu kez kazanarak kötü gidişata dur demek diyor. Bu sezon gösterdiği başarılı performansla ligde üçüncü sırada yer alan Erol Bulut’un takımı Yeni Malatyaspor ise Fenerbahçe karşısında puan kaybı almadan geçmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Yeni Malatya maçı saat kaçta?

FENERBAHÇE YENİ MALATYA HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE YENİ MALATYASPOR MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Sadık, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Moses (Dirar), Ayew, Soldado

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat Akça, Mina, Robin, Chebake, Erkan, Donalt, Ahmet, Pereira, Ömer, Aleksic