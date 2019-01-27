Fenerbahçe son dakika transfer haberleri: Victor Moses’ı bitiren Fener Danny Drinkwater’ın peşinde…

Transfer döneminde birçok futbolcuyu takip eden Fenerbahçe İngiltre liginde transferlere devam edecek gibi gözüküyor. iddialı kadro kurmayı amaçlayan Fenerbahçe’nin Chelsea’de forma giyen Danny Drinkwater’i kiralamak istediği iddia edildi. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Danny Drinkwater bu sezon Chelsea ile pek fazla forma şansı bulamadı. Danny Drinkwater bu sezon İngiliz ekibi ile sadece 1 karşılaşmada 30 dakika süre aldı.

FENERBAHÇE 6 AYLIK KİRALAMA TEKİFİ

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Chelsea’den Victor Moses’ı transfer eden Sarı-Lacivertliler, şimdi de Danny Drinkwater’ın peşinde..Fenerbahçe Drinkwater’ın transfer için Chelsea’ye 6 aylık kiralama teklifinde bulundu.Chelsea menajeri Maurizio Sarri ile görüşme gerçekleştiren Fenerbahçe, yıldız futbolcunun durumunu sorarken, takımda forma şansı bulamayan Drinkwater’ı istedi.