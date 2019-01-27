SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Fenerbahçe son dakika transfer haberleri: Victor Moses’ı bitiren Fener Danny Drinkwater’ın peşinde…
Fenerbahçe

Fenerbahçe son dakika transfer haberleri: Victor Moses’ı bitiren Fener Danny Drinkwater’ın peşinde…

Fenerbahçe, Victor Moses'in ardından Chelsea takımında forma giyen orta saha oyuncusu Danny Drinkwater'ı da kiralamak istediği iddia edildi. Kötü gidişatı durdurmak isteyen Fenerbahçe'nin Chelsea'ye 6 aylık kiralama teklifinde bulunduğu iddia ediliyor.

27 Ocak 2019 17:41

Transfer döneminde birçok futbolcuyu takip eden Fenerbahçe İngiltre liginde transferlere devam edecek gibi gözüküyor. iddialı kadro kurmayı amaçlayan Fenerbahçe’nin Chelsea’de forma giyen Danny Drinkwater’i kiralamak istediği iddia edildi. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Danny Drinkwater bu sezon Chelsea ile pek fazla forma şansı bulamadı. Danny Drinkwater bu sezon İngiliz ekibi ile sadece 1 karşılaşmada 30 dakika süre aldı.

FENERBAHÇE 6 AYLIK KİRALAMA TEKİFİ

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Chelsea’den Victor Moses’ı transfer eden Sarı-Lacivertliler, şimdi de Danny Drinkwater’ın peşinde..Fenerbahçe Drinkwater’ın transfer için Chelsea’ye 6 aylık kiralama teklifinde bulundu.Chelsea menajeri Maurizio Sarri ile görüşme gerçekleştiren Fenerbahçe, yıldız futbolcunun durumunu sorarken, takımda forma şansı bulamayan Drinkwater’ı istedi.

Son güncelleme 17:41 | 27 Ocak 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Fenerbahçe
Yarın - 20:30
-
Göztepe S.K.
Yeni Malatyaspor
02/02/2019 - 13:30
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
19 12 41
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
19 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
TÜMÜNÜ GÖR