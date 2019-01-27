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Ecem Onaran kimdir? Survivor 2019 yarışmacısı Ecem Onaran kaç yaşında
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Ecem Onaran kimdir? Survivor 2019 yarışmacısı Ecem Onaran kaç yaşında

Survivor 2019 başlamasına kısa bir süre kala, yarışmacıları da yavaş yavaş ön plana çıkmaya başladı. Bu isimlerden biri de Ecem Onaran oldu. Peki Survivor Ecem Onaran kimdir, kaç yaşında merak ediliyor. Survivor Ecem Onaran kim, yaşı hakkında bilgileri haberimiz içerisinde bulabilirsiniz...

27 Ocak 2019 18:35

Survivor'da büyük serüvene günler kala Türkiye Yunanistan takımınlarının mücadelesinde yer alacak yarışmacıları açıkladı. Survivor 2019’da yer alacak isimlerden biri de Ecem Onaran oldu. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Ecem Onaran kimdir merak etmeye başladı. İşte Survivor Ecem Onaran hakkında şimdilik bilinenler…

ECEM ONARAN KİMDİR?

Milli duygular beni güçlendirecek.” sloganı ile İzmirden katılan Ecem Onaran 29 yaşında yıllarca Fenerbahçe için yarıştı. Açlık beni zorlamaz mental olarak hazırım diyerek Survivor 2019 a adını yazdırdı.

Son güncelleme 18:35 | 27 Ocak 2019
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