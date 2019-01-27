MAÇ SONUCU | Demir Grup Sivasspor 1-1 Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın kritik karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor Trabzonspor karşı karşıya geldi. İki maçlık puan hasretini evinde gidermenin peşinde olan ev sahibi Sivasspor ile genç kadrosuyla zirve mücadelesi veren konuk ekip Trabzonspor nefes kesen maçta 1-1’lik skorla puanları paylaştı.

Trabzonspor puanını 30’a, ev sahibi Demir Grup Sivasspor ise puanını 25’e yükseltti. 73’te Arouna Kone’nin golüyle 1-0 öne geçen Sivasspor’a cevabı Abdülkadir Parmak verdi. Kupada da iki gol kaydeden Abdülkadir Parmak’ın muhteşem golüyle 75’te skor eşitlendi: 1-1.

70’ten sonra muhteşem heyecan…

Sivasspor’da, zorlu karşılaşma öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmazken, Trabzonspor’da Jose Sosa, Ogenyi Onazi ve Joao Pereira sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. Nefes kesen maçta iki takım 30 şutta 11 isabet yakaladı ve 3 şut ise direkte patladı.

Müsabakanın özellikle ilk 70 dakikasında taraflar ağları bulamazken, tribünlerde ve ekran başında karşılaşmayı izleyenler keyifli bir maç görüntüsünden uzak bir karşılaşma takip etmekteydi. Ancak 70’ten sonra iki takım da vites yükseltti ve son bölüm nefes kesti.

DEMİR GRUP SİVASSPOR – TRABZONSPOR

STAT: Yeni 4 Eylül Stadı

SAAT: 19.00

HAKEM: Alper Ulusoy

YAYIN: Bein Sports 1

SİVASSPOR TRABZONSPOR CANLI İZLE (beIN Sports üyeliği gerektirir)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan, Douglas, Braz, Bjarsmyr, Ziya, Hakan, N’Dinga, Rybalka, Emre, Diabate, Muhammet

TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Keleş

TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Toure, Novak, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

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