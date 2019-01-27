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CANLI YAYIN: Lazio Juventus maçı canlı izle! İtalya liginde zorlu maç…
İtalya Serie A

CANLI YAYIN: Lazio Juventus maçı canlı izle! İtalya liginde zorlu maç…

Lazio Juventus maçı ile İtalya Ligi 21. hafta devam ediyor. Şampiyonluk yarışının en büyük favorisi olan Juventus, üst sıralara tırmanmak isteyen Lazio'ya konuk oluyor. Ronaldo transferi ile gücüne güç katan ve bu sezon ligde yenilgi yüzü görmeyen Juventus Lazio karşısında neler yapacak merak ediliyor. Zorlu mücadeleyi takip etmek isteyenler için Lazio Juventus canlı izle bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor.

27 Ocak 2019 21:51

İtalya Ligi Serie A haftanın maçında Lazio Juventus karşı karşıya geliyor. Bu sezon çıktığı 20 maçta 18 galibiyet alıp hiç yenilgi yüzü görmeyen Juventus, Lazio maçını da kayıpsız atlatmak istiyor. Lazio ise bu sezon 20 maçta 9 galibiyet, 6 yenilgi ile 7. sırada yer alıyor. Zorlu rakibi karşısında Lazio taraftarının da desteği ile kazanarak Juventus’a ilk yenilgisini tattırmak istiyor. Mücadeleyi kaçırmak istemeyenler için haberimizin içerisinde Lazio Juventus maçı canlı izle bağlantısı bulunuyor.

LAZİO JUVENTUS CANLI İZLE

Son güncelleme 21:51 | 27 Ocak 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Fenerbahçe
Bugün - 20:30
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Göztepe S.K.
Yeni Malatyaspor
Yarın - 13:30
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Kayserispor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
19 12 41
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
19 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
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