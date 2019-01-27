CANLI YAYIN: Lazio Juventus maçı canlı izle! İtalya liginde zorlu maç…

İtalya Ligi Serie A haftanın maçında Lazio Juventus karşı karşıya geliyor. Bu sezon çıktığı 20 maçta 18 galibiyet alıp hiç yenilgi yüzü görmeyen Juventus, Lazio maçını da kayıpsız atlatmak istiyor. Lazio ise bu sezon 20 maçta 9 galibiyet, 6 yenilgi ile 7. sırada yer alıyor. Zorlu rakibi karşısında Lazio taraftarının da desteği ile kazanarak Juventus’a ilk yenilgisini tattırmak istiyor. Mücadeleyi kaçırmak istemeyenler için haberimizin içerisinde Lazio Juventus maçı canlı izle bağlantısı bulunuyor.

LAZİO JUVENTUS CANLI İZLE