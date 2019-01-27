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CANLI YAYIN: Bayern Münih Stuttgart maçı canlı izle! Ozan Kabak ilk 11’de…
Almanya Bundesliga

CANLI YAYIN: Bayern Münih Stuttgart maçı canlı izle! Ozan Kabak ilk 11’de…

Bayern Münih Stuttgart maçı ile yeni transfer Ozan Kabak ilk kez Bundesliga karşılaşmasında sahaya çıkıyor. Bayern Münih Stuttgart maçı hangi kanalda, saat kaçta merak eden futbol severler için haberimizin içerisinde Bayern Münih Stuttgart canlı izle bağlantısı ve S Sports+ canlı yayın bağlantısı yer alıyor...

27 Ocak 2019 16:44

Ozan Kabak Bundesliga’da ilk karşılaşmasına bugün Bayern Münih Stuttgart maçı ile çıkıyor Zorlu rakibe karşı ilk 11’de başlayacak olan Ozan Kabak neler yapacak merak ediliyor. Bir diğer merak konusu ise Bayern Münih Stuttgart maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mücadelenin tüm detayları ve Bayern Münih Stuttgart canlı izle bağlantısı ve S Sports+ canlı yayın bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor…

BAYERN MÜNİH STUTTGART CANLI İZLE

BAYERN MÜNİH STUTTGAR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bayern Münih Stuttgart, Almanya Bundesliga maçı 27 Ocak 2019 Pazar günü S Sport Plus, Turkcell TV Plus Bundesliga, Idman TV, kanalından yayınlanacak. Zorlu maç saat 17:30’da başlayacak.

BAYERN MÜNİH STUTTGART İLK 11

Bayern Münih: Neuer, Süle, Hummels, Thiago, Martinez, Lewandowski, Goretzka, Müller, Alaba, Coman, Kimmich

Stuttgart: Zieler, İnsua, Kempf, Ozan Kabak, Beck, Ascacibar, Zuber, Esswein, Gentner, Donis, Gonzalez

OZAN KABAK BAYERN MÜNİH’E KARŞI

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Almanya Bundesliga takımlarından Stuttgart'a transfer olan 18 yaşındaki futbolcu Ozan Kabak, yeni takımıyla ilk maçına Alman devi Bayern Münih karşısında çıkacak.

Geçtiğimiz günlerde Stuttgart Teknik Direktörü Markus Weinzierl, Alman basınına genç oyuncunun antrenman performansına göre Bayern deplasmanında forma şansı verebileceğini söylemişti.

Ozan Kabak'a bu karşılaşmada savunma hattında tanıdık isimler de eşlik edecek. Weinzierl, Münih karşısında defansın sağında Beşiktaş'ın eski futbolcusu Andreas Beck'e, solunda ise bir dönem Galatasaray forması da giyen Emiliano Insua'ya yer verdi.

27 Ocak 2019 Ozan Kabak, Bayern Münih karşısında ilk 11`de Galatasaray'dan Alman ekibi Stuttgart'a transfer olan genç futbolcu Ozan Kabak, yeni takımının Bayern Münih ile deplasmanda oynayacağı maça 11'de başlayacak. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:39 | 27 Ocak 2019
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