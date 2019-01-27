Beşiktaş Veli Kavlak haberlerini yalanladı!

Kulüpten yapılan açıklamada Veli Kavlak’a 22 Milyon TL tazminat ödeneceğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Beşiktaş Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, FutbolArena’ya yaptığı açıklamada, “Uyuşmazlık kurulunun verdiği böyle bir karar yok. Süreç devam ediyor. Eğer uyuşmazlık kurulu %100 Beşiktaş’ı haksız bulsa bile, Veli Kavlak’a 1.7 milyon euro verilecek. Bu da 10 milyon TL civarında bir para ediyor. 22 milyon TL söz konusu değil.” ifadelerini kullandı.

İşte Beşiktaş’ın Veli Kavlak ile ilgili yaptığı açıklama…

”Eski futbolcularımızdan Veli Kavlak’a 22 Milyon TL tazminat ödeneceğine karar verildiğine ilişkin, sosyal medyada bazı iddialar yer almaktadır.

Böyle bir karar olmadığını belirtir, kulübümüzü yıpratmak amacıyla, maksatlı olarak bu iddiaların ortaya atılmakta olduğunu kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK”

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