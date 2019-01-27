Aytemiz Alanyaspor’dan Merih Demiral açıklaması: ‘Bir görüşme oldu ama…’

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, gösterdiği performansla beğeni toplayan 20 yaşındaki savunma oyuncusu Merih Demiral’ın, Serie A ekiplerinden Sassuolo takımıyla prensipte anlaştığına dair haberlerin ardından İHA'ya açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu, “Haberler yapılıyor ancak daha henüz bir gelişme yok. Net bir şey yok. Elimizde imzalanmış bir sözleşme yok. Bildiğiniz gibi o takımın daha öncede Melih’i istediğini söylemiştik. Ancak şu anda elimizde bir anlaşma, sözleşme ya da kulüpten bize gelen bir şey yok. Bir görüşme oldu ancak net bir şey yok. Kulüp bize 15-20 gün önce menajer vasıtası ile teklif yaptı. Menajerin teklifinin ardından başka bir gelişme olmadı” açıklamasını yaptı. 18 yaşında Fenerbahçe altyapısından Portekiz’in Alcanenense ekibine bedelsiz transfer olan ve Ocak 2017’de Sporting’in yolunu tutan Merih, sezon başında Aytemiz Alanyaspor tarafından 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralanmış ve performansıyla pek çok kulübün dikkatini çekmişti.
Bu sezon 19 resmi maçta forma giyen Merih Demiral 1 de gole imza attı. A Milli Takım formasıyla da bir maça çıkan genç oyuncu, 20 Kasım 2018’de Türkiye’nin Ukrayna ile 0-0 berabere kaldığı hazırlık maçında Ay-Yıldızlı formayı ilk kez giydi.