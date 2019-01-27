Avustralya Açık tek erkekler finalinde şampiyon Novak Djokovic

SKOR DIŞ HABERLER / Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta tek erkekler finalinde Rafael Nadal’ı yenen Novak Djokovic şampiyon oldu.

Melbourne’deki mücadeleyi 6-3, 6-2 ve 6-3’lük setlerle kazanan 31 yaşındaki Sırp tenisçi, 15. grand slam zaferini elde etti ve Roy Emerson’ı geride bırakarak Avustralya Açık’ı teklerde en fazla (7) kazanan erkek tenisçi oldu.

Avustralya Açık’ta oynadığı bütün finalleri kazanmayı başaran dünyanın 1 numarası Djokovic, 2008’de Fransız Jo-Wilfried Tsonga, 2011, 2013, 2015 ve 2016 yıllarında Büyük Britanyalı Andy Murray, 2012’de de İspanyol Rafael Nadal’ı yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Fransa Açık’ta 11, ABD Açık’ta 3, Wimbledon’da da 2 şampiyonluğu bulunan dünya klasmanında ikinci sırada bulunan İspanyol Rafael Nadal, Avustralya Açık’ta 2009 yılından beri şampiyonluk yaşayamadı.

Djokovic bu şampiyonluk sayesinde 4,1 milyon Avustralya doları kazandı.

AVUSTRALYA’NIN KRALI

Nadal’a karşı oynadığı 8. grand slam finalinde 4. galibiyetini alan Djokovic, Avustralya Açık’taki 7. şampiyonluğuna uzandı.

Djokovic böylece Roy Emerson ve Roger Federer ile paylaştığı Avustralya Açık’ı teklerde en fazla kazanan erkek tenisçi rekorunu kırdı.

Grand slam turnuvalarında 15. kez mutlu sona ulaşan Sırp tenisçi, kariyerindeki 73. tekler şampiyonluğunu kazandı.

Nadal’a karşı oynadığı 53. maçta 28. kez korttan galip ayrılan Djokovic, 4,1 milyon Avustralya doları (15,5 milyon lira) para ödülünün de sahibi oldu.

Tarihte 10 ve daha fazla grand slam şampiyonluğu bulunan erkek tenisçiler şöyle sıralandı:

1. Roger Federer (İsviçre) – 20 şampiyonluk

2. Rafael Nadal (İspanya) – 17

3. Novak Djokovic (Sırbistan) – 15

4. Pete Sampras (ABD) – 14

5. Roy Emerson (Avustralya) – 12

6. Rod Laver (Avustralya) – 11

7. Björn Borg (İsveç) – 11

8. Bill Tilden (ABD) – 10