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AFC Asya Kupası’nda Katar, 1-0’la Irak’ı geçti, gözyaşlarını tutamayan foto muhabir sosyal medyaya damga vurdu
Dünyadan Futbol

AFC Asya Kupası’nda Katar, 1-0’la Irak’ı geçti, gözyaşlarını tutamayan foto muhabir sosyal medyaya damga vurdu

AFC Asya Kupası'nda Son 16 Turu maçında Katar, Irak'ı 1-0'la geçerken 22 Ocak'ta oynanan maça, objektifinin ardında gözyaşlarına hakim olamayan Iraklı foto muhabir Mohammed al-Azzawi damga vurdu.

27 Ocak 2019 23:39

Birleşk Arap Emirlikleri’nin ev sahipliği yaptığı AFC Asya Kupası’nda sona yaklaşılırken 22 Ocak’ta oynanan Katar – Irak maçından paylaşılan bir detay sosyal medyada gündeme damga vurdu. Katar, Bassam Hisham Al-Rawi’nin 62. dakikada attığı şık frikik golüyle Irak’ı 1-0 mağlup edip çeyrek finale yükseldi ancak gecenin karesinin aktörü Iraklı foto muhabir Mohammed al-Azzawi oldu.

Irak Futbol Federasyonu için turnuvada görev yapan Al-Azzawi, ülkesinin turnuva dışında kaldığı o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı. Gözyaşlarına rağmen objektifin arkasındaki görevini sürdüren Al-Azzawi’nin yaşadığı duygusal anlar, turnuvanın resmi hesabından da paylaşıldı.

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Passionate. Emotional moment for an Iraqi photographer during the Round of 16 clash against ! #AsianCup2019

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Irak’ı 1-0’lık skorla saf dışı bırakan Katar, çeyrek finalde Avustralya’yı da aynı skorla geçti. Katar, 29 Ocak’ta yarı finalde ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri ile finale çıkmak için mücadele verecek. Diğer yarı final maçında ise İran ile Japonya 28 Ocak’ta kozlarını paylaşacak. Final maçı ise 1 Şubat’ta oynanacak.

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Son güncelleme 23:39 | 27 Ocak 2019
2019 AFC Asya Kupası AFC Asya Kupası ırak Katar Mohammed al-Azzawi
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