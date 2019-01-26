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Valverde’den Guardiola’ya sert eleştiri!
Dünyadan Futbol

Valverde’den Guardiola’ya sert eleştiri!

Barcelona teknik direktörü Ernesto Valverde, Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'ya şok bir suçlamada bulundu.

26 Ocak 2019 17:52

Barcelona, Ajax’ın genç yeteneği Frenkie de Jong’u kadrosuna katmasının ardından, Katalan tekibinin teknik direktörü konu ile ilgili olay bir iddiada bulundu.

İspanyol medyasında yer alan habere göre, Pep Guardiola, Barcelona ile ön sözleşme imzalayan De Jong’u telefonla arayarak kararını değiştirmesini istedi.

Konu ile ilgili konuşan Ernesto Valverde, yaşadıklarını “Hayal kırıklığı” olarak nitelendirirken, “Başka bir takımla sözleşmesi olan bir oyuncuyla konuşmak, yapılmaması gereken bir şeydir.” dedi.

Konuşmasının devamında, şu ifadelere yer veren Valverde, “Sözleşmeli bir oyuncu ile konuşamazsınız. Bu, benim yapabileceğim bir şey değil ama herkesin kendi davranış tavırları var. Gelecekte oluşabilecek şeyler, De Jong’un performansına bağlıdır.” dedi.

Konuşmasının devamında Ajax’ın, Barcelona’ya benzer bir felsefeden geldiğini aktaran Valverde, “Biz, genç yetenekleri bulmak zorundayız. Aynı zamanda, oyunun da zenginleşmesi gerekiyor. Bize bir şeyle katacak oyuncuları kadromuza dahil ediyoruz” dedi.

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Son güncelleme 17:52 | 26 Ocak 2019
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