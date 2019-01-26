Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Beşiktaş Sompo Japan 58-79 Fenerbahçe Beko

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan’ı 21 sayı farkla 79-58 yendi. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla 13. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar ise 7. kez mağlup oldu.

Maça boyalı pota altından bulduğu basketlerle 4-0’lık seriyle başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 3. dakikayı 6-5 önde geçti. Çeyreğin ortalarına doğru savunma sertliğini ön plana çıkaran Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu ve Melli’nin sayılarıyla 6. dakikada molaya 9-6 üstün girdi. Buva’nın basketlerine pota altında Lauvergne ile karşılık veren sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 19-17 önde tamamladı. Cedi Osman`dan yeni rekor! NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Miami Heat potasına 29 sayı göndererek kariyer rekoru kırdı. Takımının en etkili ismi olan Cedi Osman'ın performansı galibiyete yetmedi. İlgili Haberi Oku İkinci periyot tempolu başladı. Boyalı alanda ve orta mesafe atışlarda etkili olan Fenerbahçe Beko, 13. dakikayı 28-22 önde bitirdi. Sarı-lacivertli ekibin top kayıplarının ardından Buva ve Burak Can Yıldızlı ile peş peşe basketler bulan Beşiktaş Sompo Japan, 15. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 28-30. Çeyreğin ikinci bölümünde takımlar skor üretmekte zorlanırken sarı-lacivertliler, devreyi 36-32 üstün kapattı.

İkinci yarı karşılıklı üç sayılık basketlerle tempolu başlarken Sloukas’la art arda sayılar bulan Fenerbahçe Beko, 23. dakikayı 43-38 üstün geçti. Sarı-lacivertliler, hücumda sayı bulmakta zorlanan Beşiktaş Sompo Japan karşısında Ali Muhammed’in serbest atış isabetleriyle 28. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 38-51. Çeyreğin sonlarına doğru Guduric, Sinan Güler ve Ali Muhammed ile üst üste üç sayılık basketler kaydeden Fenerbahçe Beko, final periyoduna 15 sayı (60-45) farkla önde girdi. İngilizler`in de aklında aynı soru: Ne olacak bu Fenerbahçe`nin hali! BBC'nin ardından Daily Mail de Fenerbahçe'nin içinden geçtiği krizi değerlendirdi. Yolu Premier League'den geçen isimlerin yer aldığı Fenerbahçe'nin durumu değerlendirilirken Comoll, Ayew ve Slimani'nin de performansları eleştirildi ve haberin sonunda Manchester United benzetmesiyle nahoş bir hatırlatma da yapıldı! İlgili Haberi Oku Fenerbahçe Beko, son çeyrekte oyundan düşen Beşiktaş Sompo Japan karşısında Lauvergne, Sinan Güler ve Datome’nin sayılarıyla 35. dakikada farkı 22 sayıya kadar yükseltti: 51-73. Kalan sürede farkı bir ara 23 sayıya (79-56) çıkaran sarı-lacivertliler, derbi maçı da 79-58 kazandı. Fenerbahçe Beko’da Lauvergne 15 sayıyla oynarken Guduric, Sinan Güler ve Datome ise 10’ar sayı üretti. Beşiktaş Sompo Japan’da ise Buva 19 sayıyla maçın en skoreri oldu.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Mehmet Keseratar, Osman Sinan İşgüder, Duhan Köyiçi

Beşiktaş Sompo Japan: Pressey 5, Rich 5, Erkan Veyseloğlu 2, Burak Can Yıldızlı 4, Buva 19, Kenan Sipahi 5, Dusan Cantekin 8, Samet Geyik 2, Gibson 5, Benzing 3, Enes Berkay Taşkıran, Ömer Utku Al

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 8, Melih Mahmutoğlu 9, Guduric 10, Melli 5, Ahmet Düverioğlu 2, Barış Hersek 2, Sinan Güler 10, Sloukas 8, Datome 10, Lauvergne 15, Efe Ergi Tırpancı, Egehan Arna

1. Periyot: 17-19

Devre: 32-36

3. Periyot: 45-60 Şenol Güneş: `Ayrılık olabilir, gayet normal` Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, BB Erzurumspor maçı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku