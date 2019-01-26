Süper Lig puan durumu: Beşiktaş’tan evinde şok puan kaybı!

Süper Lig’de zirve mücadelesi veren takımlar arasında yer alan Beşiktaş haftanın açılış maçında Erzurumspor karşısında 1-1 berabere kalarak hanesine 1 puan yazdırdı. Oynadığı son 6 maçta sadece 2 galibiyet almayı başaran Beşiktaş’ta kan kaybı sürüyor. İşte, Süper Lig'de güncel puan durumu ve gelecek haftanın maç programı…
SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI
26 Ocak Cumartesi:
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bursaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Göztepe-Galatasaray (Bornova)
27 Ocak Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Akhisarspor (Çaykur Didi)
16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Sivas Yeni 4 Eylül)
28 Ocak Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor (Ülker)
20.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
20.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)