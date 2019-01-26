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Süper Lig puan durumu: Beşiktaş’tan evinde şok puan kaybı!
Futbol

Süper Lig puan durumu: Beşiktaş’tan evinde şok puan kaybı!

Süper Lig 19. hafta Beşiktaş Erzurumspor maçı ile başladı. Zirve takibini sürdüren Beşiktaş Erzurumspor ile 1-1 berabere kalarak puan durumunda ağır yara aldı. İşte güncel Süper Lig puan durumu ve 19. hafta maç sonuçları...

26 Ocak 2019 00:03

Süper Lig’de zirve mücadelesi veren takımlar arasında yer alan Beşiktaş haftanın açılış maçında Erzurumspor karşısında 1-1 berabere kalarak hanesine 1 puan yazdırdı. Oynadığı son 6 maçta sadece 2 galibiyet almayı başaran Beşiktaş’ta kan kaybı sürüyor. İşte, Süper Lig'de güncel puan durumu ve gelecek haftanın maç programı…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI

26 Ocak Cumartesi:

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bursaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Göztepe-Galatasaray (Bornova)

27 Ocak Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Akhisarspor (Çaykur Didi)

16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Sivas Yeni 4 Eylül)

28 Ocak Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor (Ülker)

20.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

20.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

Son güncelleme 00:03 | 26 Ocak 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Fenerbahçe
Bugün - 20:30
-
Göztepe S.K.
Yeni Malatyaspor
Yarın - 13:30
-
Kayserispor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
19 12 41
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
19 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
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