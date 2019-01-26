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Sivasspor yeni forvetini ‘Hugo’ videosu ile açıkladı!
Sivasspor

Sivasspor yeni forvetini ‘Hugo’ videosu ile açıkladı!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, Portekizli forvet Hugo Vieira'yı kadrosuna kattı. Kırmızı beyazlıların anlaşmayı duyurduğu videoda efsane 'Hugo' oyunu temasını kullandı.

26 Ocak 2019 13:19

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için hamleler yapan Demir Grup Sivasspor, Portekizli Hugo Vieira ile anlaştığını resmen açıkladı.

31 yaşındaki forvet oyuncusu ile 1,5 yıllık anlaşma sağlanırken transferin duyurusu Twitter’dan yayınlanan bir video ile yapıldı.

Video efsane oyun ‘Hugo’dan bir sahne ile başlarken ardından başarılı futbolcunun görüntüleri yer aldı.

İşte Sivasspor’un yayınladığı o video;

HUGO VIEIRA KİMDİR?

Tam ismi Hugo Filipe da Costa Oliveira olan futbolcumuz 25 Temmuz 1988’de Barcelos’da dünyaya geldi.

Estoril’da futbola başlayan Vieira sırasıyla; Estoril, Gil Vicente, Benfica, Sporting Gijon, Braga, Torpedo Moskau, Kızılyıldız ve Yokohama formasını giydi.

Kariyerinde 268 maça çıkan golcü futbolcumuz 102 kez fileleri havalandırdı ve 24 kez de asist yaptı.

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Son güncelleme 13:56 | 26 Ocak 2019
Demir Grup Sivasspor hugo Hugo Vieira transfer
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