Serdar Aziz kriz çıkardı! Galatasaray yönetimini böldü

Mesut YILDIRIM / ÖZEL HABER Süper Lig'in devre arasında Fatih Terim'in isteğiyle Galatasaray'ın yolları ayırma kararı aldığı Serdar Aziz'in Fenerbahçe ile anlaşma noktasına gelmesi sarı-kırmızılı yönetimde kriz çıkardı. Menajer Haluk Canatar'ın, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile görüşerek oyuncusunun bedelsiz olarak sarı-lacivertlilere gidebilmesi için onay almasıyla ortalık karıştı. Albayrak ve Günay dışındaki yönetim kurulu üyeleri Başkan Mustafa Cengiz'i arayarak duruma tepki gösterdi.

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Tüm yöneticilerin onayı alınmadan Serdar'ın bedelsiz olarak ezeli rakibe gitmesinin doğru olmadığı belirtildi. Serdar'ın Fenerbahçe adına sağlık kontrolünden geçmesi krizi derinleştirdi. Cengiz, önceki gün yönetimi apar topar toplantıya çağırdı. Toplantıya Serdar'ın bedelsiz gitmesine onay veren Albayrak katılmadı. Ardından yönetimden Albayrak ve Günay'ın verdiği kararın kabul edilmediği duyuruldu ve menajeri Haluk Canatar'a şu talimat verildi:

“Alacaklarınıza karşılık bedelsiz olarak takımdan ayrılamazsınız. 1.5 milyon Euro bonservis getirecek ve 2.4 milyon Euro'luk alacağınızdan vazgeçeceksiniz. Yoksa ayrılamazsınız.”

Bu tavır sonrası Albayrak'ın Canatar'ı arayarak, “Yönetim yanlış bir karar verdi” telkininde bulunduğu, bunun diğer yöneticilerin tepkisini iyice arttırdığı ve krizi derinleştirdiği belirtiliyor. Transfer yapılamaması nedeniyle zaten hedefte olan Albayrak'a camia içinden tepkiler de artıyor.

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