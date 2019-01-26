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Samet Aybaba: ‘Puan, puandır’
Bursaspor

Samet Aybaba: ‘Puan, puandır’

Bursasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Spor Toto Süper Lig'i 19. haftasında oynanan Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

26 Ocak 2019 19:08

Bursaspor, ligin 19. haftasında deplasman karşılaştığı İstikbal Mobilya Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, “Oyunun skorunu lehe çevirmek için başladık. Basit pas hataları yaptık. Geçişleri yapsaydık farklı öne geçerdik. Rakip 10 kişi kaldı. Biz de 2 santrafora döndük. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra bizim takım oyunu daha yavaş oynamaya başladı. Duran top kazandık ama kullanamadık. Biz planlamadığımız 11 maçta berabere kaldık. Önümüzdeki maçlara bakıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Puan, puandır diyoruz. Önümüzdeki maçı kazanırız diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 19:08 | 26 Ocak 2019
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Kayserispor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
19 12 41
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
19 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
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