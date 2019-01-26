Rıdvan Dilmen: ‘Göztepe 1 puana üzülecekken puan alamadı’

Spor Toto Süper Lig 19. haftasında oynanan Göztepe Galatasaray maçının ardından yorumcu Rıdvan Dilmen önemli açıklamalarda bulundu. Dilmen mücadele ile ilgili “Göztepe 1 puana üzülecekken puan alamadı.” dedi.

İşte Rıdvan Dilmen’in açıklamaları…

“Göztepe bütün olumsuzluklara rağmen iyi mücadele etti. Bu kadar kötü zemine rağmen ben hakemin performansını çok beğendim. Bülent Yıldırım’ı çok beğenen bir insan değilim bu ama bu maçtaki performansını beğendim. Futbolu oynatmaya çalıştı. Hakem için de zor bir maç çünkü.”

“GÖZTEPE 1 PUANA ÜZÜLECEKKEN PUAN ALAMADI”

“Göztepe 1 puana üzülecekken puan alamadı. Galatasaray ise altın değerinde 3 puan aldı. Forvet geldi mi diye soruluyorken Sinan Gümüş kritik bir gol attı. Elindeki mevcut kadroyla yedek kulübesi güçlü değil Galatasaray’ın. Rakibi Başakşehir’in geniş kadrosu var. Bu maçta kenardan girecek oyunculardan Donk vardı. Muğdat bu sahanın oyuncusu değildi.”

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