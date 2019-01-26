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Mbaye Diagne’den olay Galatasaray paylaşımı!
Kasımpaşa

Mbaye Diagne’den olay Galatasaray paylaşımı!

Kasımpaşa’nın Senegalli yıldızı Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından 'Diagne Galatasaray ile prensipte anlaştı' notu bulunan fotoğrafını paylaştı. 27 yaşındaki yıldız kısa süre sonra bu fotoğrafı sildi

26 Ocak 2019 13:05

Kasımpaşa'nın golcüsü, Galatasaray taraftarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Diagne, sosyal medya hesabındaki hikayede ‘Diagne Galatasaray ile prensipte anlaştı’ notunun yazılı olduğu fotoğrafını paylaştı.

Senegalli golcü, ara transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala forvet transferi bekleyen sarı-kırmızılıları paylaştığı hikaye ile heyecanlandırdı.

Ancak yıldız futbolcu kısa süre sonra yaptığı bu paylaşımı sildi.

Diagne, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon Kasımpaşa formasıyla mücadele ettiği 17 maçta 20 gole imza attı.

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Son güncelleme 13:08 | 26 Ocak 2019
galatasaray Kasımpaşa Mbaye Diagne transfer
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