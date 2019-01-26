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Malatyaspor’un Fenerbahçe maçı hedefi: ‘3 puan alırsak…’
Yeni Malatyaspor

Malatyaspor’un Fenerbahçe maçı hedefi: ‘3 puan alırsak…’

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Fenerbahçe ile yapacakları maç öncesinde açıklamalarda bulunduç

26 Ocak 2019 13:33

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında 28 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacakları maçta hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi.

Gündüz, yaptığı açıklamada, son haftalardaki başarılı gidişattan dolayı takımın moralinin yüksek olduğunu belirtti.

Ligin 19. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını hatırlatan Gündüz, bu maça en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade etti.

Sarı-siyahlı takımın ligde üst sıralarda tutunmak için mücadele ettiğini aktaran Gündüz, “Ligde üst sıralarda tutunabilmemiz açısından bizim için önemli bir maç. Hedefimiz belli, üst sıralarda tutunarak, ligi en fazla puanla bitirmek. Bunun için mücadele edeceğiz. Fenerbahçe karşısında galip gelmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.

“3 PUAN ALIRSAK YENİ HEDEFLERE YELKEN AÇARIZ”

Erdal Gündüz, Fenerbahçe’nin Türk futbolunun lokomotif takımlarından olduğunu kaydederek, “Ligin ikinci yarısına Göztepe galibiyetiyle başladık. Fenerbahçe karşılaşmasında da galip gelerek, taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Fenerbahçe’den 3 puan alırsak yeni hedeflere yelken açarız.” değerlendirmesinde bulundu.

Gündüz, Fenerbahçe deplasmanında taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını da sözlerine ekledi.

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Son güncelleme 13:33 | 26 Ocak 2019
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19 9 32
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19 8 31
5 Trabzonspor
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