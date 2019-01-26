MAÇ SONUCU | Kayserispor 1-1 Bursaspor | Süper Lig 19. hafta

Spor Toto Süper Lig 19. haftasında Kayserispor’a konuk olan Bursaspor, zorlu deplasmandan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında başarılı bir performans gösteren Bursaspor, Kayserispor maçının 30. dakikasında Yusuf Erdoğan’ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

Konuk ekip Kayserispor 48. dakikada Cristian Sapunaru’nun golüyle skoru 1-1’e getirirken kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele beraberlikle sona erdi.

Öte yandan ev sahibi Kayserispor’da Bernard Mensah 55. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Bursaspor 23 puana, Kayserispor ise 21 puana ulaştı. Yeşil beyazlı ekip gelecek hafta sahasında Konyaspor’u ağırlarken Kayserispor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

MAÇ SONUCU | Denizlispor 5-1 Adana Demirspor | Spor Toto 1. Lig 19. hafta Spor Toto 1. Lig takımlarından Denizlispor, 19. hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 5-1 yendi ve liderlik koltuğuna oturmayı başardı. İlgili Haberi Oku