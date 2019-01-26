MAÇ SONUCU | Denizlispor 5-1 Adana Demirspor | Spor Toto 1. Lig 19. hafta

Spor Toto 1. Lig 19. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor’u ağırlayan Denizlispor, 5-1’lik farklı galibiyetle taraftarını sevindirirken ligin zirvesine de yerleşmiş oldu.

Baştan sona üstün bir futbol sergileyen Denizlispor’un gollerini 22. ve 63. dakikalarda Mehmet Akyüz, 45+1. ve 74. dakikalarda Recep Niyaz, 84. dakikada Ziya Alkurt kaydetti.

Konuk ekip Adana Demirspor’un maçtaki tek golü ise 30. dakikada Vedat Bora’dan geldi.

Ligde 41 puanı bulunan Gençlerbirliği’nin iki hafta üst üste yenilmesini fırsat bilen Denizlispor, bu galibiyetle 42 puanla zirveye yerleşti.

Adana Demirspor ise son 5 maçındaki üçüncü mağlubiyetini alarak 27 puanla 9. sırada kaldı.

Denizlispor ligde bir sonraki maçında Hatayspor’a konuk olurken Adana Demirspor evinde Gazişehir’i ağırlayacak.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek, Erdem Bayık, Mehmet Salih Mazlum

Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural, Ziya Alkurt, Aissati, Mehmet Akyüz (Dk. 76 Kehinde), Recep Niyaz (Dk. 86 Burak Altıparmak), Burak Çalık (Dk. 86 Gökhan Süzen), Furkan Şeker, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Anderson, Vedat Bora (Dk. 82 Erdal Öztürk), Legear (Dk. 46 Berk Yıldız), Mitrovic, Kaan Kanak, Süleyman Koç, Emre Uğur Uruç, Semih Güler, Rassoul (Dk. 46 Traore), Pote

Goller: Dk. 22 (Penaltıdan) ve 63 Mehmet Akyüz, Dk. 45+1 ve 74 Recep Niyaz, Dk. 84 Ziya Alkurt (Denizlispor), Dk. 30 Vedat Bora (Adana Demirspor) Sarı kartlar: Dk. 5 Emre Uğur Uruç, Dk. 12 Rassoul, Dk. 18 Semih Güler, Dk. 20 Kurtuluş Yurt, Dk. 51 Kaan Kanak, Dk. 87 Mitrovic (Adana Demirspor), Dk. 27 Alperen Babacan (Denizlispor)