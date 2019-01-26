MAÇ ÖZETİ: Göztepe Galatasaray özet! Kritik 3 puan Galatasaray’ın…

Göztepe Galatasaray Süper Lig’in 19. haftasında karşı karşıya geldi. Yoğun yağış nedeniyle ağırlaşan zeminde oynamakta zorlanan iki ekibin mücadelesinde gülen taraf Galatasaray oldu. Ligin ikinci yarısında ikinci galibiyetini alan Galatasaray Göztepe karşısında da çıkışını sürdürdü. Göztepe’de 56'da Bülent Yıldırım'ın VAR uyarısıyla verdiği penaltıdan Borges ile yararlanamadı. 72'de Sinan Gümüş galibiyeti getiren golü kaydederken son iki lig maçında üç gole imza atmış oldu. Mücadele seviyesi yüksek karşılaşmayı kaçıranlar için Göztepe Galatasaray özeti…

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ALBAYRAK'A “FORVET NEREDE” SORUSU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde 6-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ilk 11’inde zorunlu bir değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı Younes Belhanda’nın yerine Selçuk İnan, takımıyla sahaya çıktı.

Galatasaray’ın Çekya ekibi Sparta Prag’dan kiraladığı eski futbolcusu Semih Kaya da yedek kulübesinde yer aldı.

Takım otobüsüyle stada gelen Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak stada girerken bir taraftar “Forvet nerede” şeklinde tezahürat yaptı. Albayrak ise bunun üzerine eliyle selam vererek stada giriş yaptı.

FATİH TERİM'İN CEZASI BİTTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 10 maç aradan sonra takımının başında sahaya çıktı.

Süper Lig'in 11. haftasındaki olaylı Fenerbahçe derbisinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 10 maç men cezası verdiği tecrübeli teknik adam, ligde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmada görev yapamadı.

Türkiye Kupası'nda hafta içi oynanan Boluspor maçıyla cezasını tamamlayan Fatih Terim, Göztepe müsabakasında saha kenarındaki yerini aldı.