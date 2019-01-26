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Kasımpaşa’ya Udinese’den forvet…
Kasımpaşa

Kasımpaşa’ya Udinese’den forvet…

Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Kasımpaşa, Serie A ekibi Udinese'den Stipe Perica'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

26 Ocak 2019 23:04

Kasımpaşa, İtalya Serie A ekibi Udinese’den forvet Stipe Perica’yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Hırvat forvet ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Futbol hayatına NK Zadar takımında başlayan 1.92 boyundaki forvet, 2013 yılında Premier Lig ekiplerinden Chelsea’ya transfer oldu.

NAC Breda ve Udinese’de kiralık olarak oynayan Perica, 2016 yılında ise 4,5 milyon Euro bonservis ücreti ile Udinese’ye transfer oldu. Perica, bu sezonun ilk yarısında Frosinone’de kiralık olarak forma giydi.

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Son güncelleme 23:05 | 26 Ocak 2019
Kasımpaşa spor toto süper lig Stipe Perica udinese
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