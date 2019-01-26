Kasımpaşa’dan Mbaye Diagne ve Galatasaray açıklaması!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa’nın Başkan Vekili Hilmi Öksüz, Mbaye Diagne’nin Galatasaray’la ilgili yaptığı paylaşımların ardından yıldız futbolcunun transferi hakkında ‘SÖZCÜ’ye özel açıklamalarda bulundu.

Senegalli forvetin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar sarı kırmızılı taraftarların heyecanlanmasına neden olmuştu.

Konu hakkında Sözcü Skor’dan Alican Özcan’a konuşan Hilmi Öksüz, “Transferle ilgili herhangi bir bilgim yok. Zaten Galatasaray’ın o kadar parası da yok. Böyle bir durum olsaydı eğer bizimle iletişime geçilirdi. Galatasaraylı yöneticiler arkadaşlarımız. Bu iddialar basının asparagasları” ifadelerini kullandı.

Diagne’nin yaptığı paylaşımlarla ilgili herhangi bir bilgisi olmadığını dile getiren Öksüz, oyuncunun takımda kalacağını ve satmayı düşünmediklerini sözlerine ekledi.

Paylaşımlar öncesi yaklaşık 2 bin takipçisi olan yıldız futbolcu 20 bin takipçi sayısını geçerken son olarak şu paylaşımı yaptı;

Diagne kısa süre sonra Galatasaray’la ilgili yaptığı paylaşımları sayfasından kaldırdı

27 yaşındaki yıldız futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Kasımpaşa formasıyla mücadele ettiği 17 maçta 20 gole imza attı.

Kasımpaşa’nın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Senegalli futbolcunun sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.

TARAFTAR HESABINI KAPATTIRDI

Öte yandan Diagne’nin Galatasaray’la ilgili paylaşımlar yapıp silmesine sinirlenen sarı kırmızılı taraftarlar, yıldız futbolcunun hesabını ‘spam’latarak kapattırdı.

Kasımpaşa Kulübü, resmi hesabından yaptığı paylaşımla Diagne’nin Instagram sayfasını bu şekilde duyurmuştu.

Mbaye Diagne`den olay Galatasaray paylaşımı! Kasımpaşa'nın Senegalli yıldızı Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından 'Diagne Galatasaray ile prensipte anlaştı' notu bulunan fotoğrafını paylaştı. 27 yaşındaki yıldız kısa süre sonra bu fotoğrafı sildi İlgili Haberi Oku