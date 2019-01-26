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Göztepe Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Fatih Terim zorlu deplasmanda dönüyor…
Göztepe

Göztepe Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Fatih Terim zorlu deplasmanda dönüyor…

Göztepe Galatasaray maçı ile Süper Lig'de 19. hafta devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 6-0'lık galibiyet ile taraftarını sevindiren Galatasaray Göztepe deplasmanında da kazanarak istikrarını sürdürmek istiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 10 maç aradan sonra takımının başında sahaya çıkabilecek. Peki, Göztepe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

26 Ocak 2019 17:24

Göztepe Galatasaray maçı ile günün en dikkat karşılaşması oynanacak. Bu sezon deplasmanda yaptığı 8 lig maçının sadece 3’ünü kazanan Galatasaray ligin en zorlu deplasmanlarından biri olan Göztepe’de de kazanmak istiyor. Fatih Terim, Göztepe müsabakasında saha kenarındaki yerini alabilecek. Ligin ilk yarısında iki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı maçı saat kaçta hangi kanalda?

GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 19. Hafta mücadelesinde Göztepe, Galatasaray karşısında çetin bir mücadele vermeye hazırlanıyor. 26 Ocak Pazar günü saat 19.00’da oynanacak olan mücadele Bein Sports’dan naklen yayınlanacak.

26 Ocak 2019 Kasımpaşa`dan Mbaye Diagne ve Galatasaray açıklaması! Kasımpaşa'nın golcüsü Mbaye Diagne'nin Galatasaray ile ilgili yaptığı paylaşımların ardından transfer dedikoduları da beraberinde geldi. Kasımpaşa Başkan Vekili Hilmi Öksüz, iddialarla ilgili Sözcü Skor'a açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku

GÖZTEPE GALATASARAY İLK 11

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Poko, Borges, Halil, Castro, Serdar, Jerome

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Maicon, Linnes, Fernando, Ndiaye, Selçuk, Feghouli, Onyekuru, Sinan

Son güncelleme 18:12 | 26 Ocak 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Fenerbahçe
Yarın - 20:30
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Göztepe S.K.
Yeni Malatyaspor
02/02/2019 - 13:30
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Kayserispor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
19 12 41
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
19 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
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