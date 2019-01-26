Göztepe Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Fatih Terim zorlu deplasmanda dönüyor…

Göztepe Galatasaray maçı ile günün en dikkat karşılaşması oynanacak. Bu sezon deplasmanda yaptığı 8 lig maçının sadece 3’ünü kazanan Galatasaray ligin en zorlu deplasmanlarından biri olan Göztepe’de de kazanmak istiyor. Fatih Terim, Göztepe müsabakasında saha kenarındaki yerini alabilecek. Ligin ilk yarısında iki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı maçı saat kaçta hangi kanalda?

GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 19. Hafta mücadelesinde Göztepe, Galatasaray karşısında çetin bir mücadele vermeye hazırlanıyor. 26 Ocak Pazar günü saat 19.00’da oynanacak olan mücadele Bein Sports’dan naklen yayınlanacak.

Kasımpaşa`dan Mbaye Diagne ve Galatasaray açıklaması! Kasımpaşa'nın golcüsü Mbaye Diagne'nin Galatasaray ile ilgili yaptığı paylaşımların ardından transfer dedikoduları da beraberinde geldi. Kasımpaşa Başkan Vekili Hilmi Öksüz, iddialarla ilgili Sözcü Skor'a açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku

GÖZTEPE GALATASARAY İLK 11

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Poko, Borges, Halil, Castro, Serdar, Jerome

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Maicon, Linnes, Fernando, Ndiaye, Selçuk, Feghouli, Onyekuru, Sinan