MAÇ SONUCU | Göztepe 0-1 Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın kritik karşılaşmasında Göztepe Galatasaray, İzmir'de bir araya geldi. Lider Başakşehir'in ardından 32 puanla ikinci sırada yer alan Galatasaray, farkı maç fazlasıyla üçe indirmek adına kazanmak için sahaya çıktı ve 1-0’lık skorla üç puana uzandı.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 35’e çıkarırken Göztepe 22 puanda kaldı. 72’de Sinan Gümüş galibiyeti getiren golü kaydederken son iki lig maçında üç gole imza atmış oldu. Maça yoğun yağış damga vururken ağırlaşan ve yer yer su birikintilerinin oluştuğu zemin futbolcuları oldukça zorladı.

84’te sakatlanan Gassama oyundan çıkmak zorunda kaldı ve oyuncu değişikliği hakkı dolan Göztepe kalan bölümde 10 kişiyle mücadele etti. Öte yandan Göz Göz 56’da Bülent Yıldırım’ın VAR uyarısıyla verdiği penaltıdan Borges ile yararlanamadı.

Galatasaray’da üç, Göztepe’de beş eksik…

Galatasaray’da Younes Belhanda, Yuto Nagatomo ve Emre Akbaba, Göztepe’ye karşı forma giyemedi. Teknik direktör Fatih Terim’in kararıyla kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ile Eren Derdiyok da görev yapamadı. Ev sahibi Göz Göz ise Galatasaray karşılaşmasına 5 eksikle çıktı. Alpaslan Öztürk cezası; Nabil Ghilas, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin ise sakatlıkları nedeniyle oynayamadı.

Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan süreçte toplamda 10 maçlık bir ceza alan Fatih Terim ise kulübeye Göztepe deplasmanında döndü.

GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI İLK 11

STAT: Bornova

HAKEM: Bülent Yıldırım

SAAT: 19.00

YAYIN: Bein Sports 1

GÖZTEPE GALATASARAY CANLI İZLE (beIN Sports üyeliği gerektirir)

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Poko, Borges, Halil, Castro, Serdar, Jerome

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Maicon, Linnes, Fernando, Ndiaye, Selçuk, Feghouli, Onyekuru, Sinan

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

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