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Gençlerbirliği koltuğu kaptırdı | Spor Toto 1. Lig
TFF 1.Lig

Gençlerbirliği koltuğu kaptırdı | Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'de sezonun ikinci yarısına iki yenilgiyle başlayan Gençlerbirliği, 16 hafta sonra liderlik koltuğundan oldu. Ligde zirvenin yeni sahibi Denizlispor...

26 Ocak 2019 17:52

Spor Toto 1. Lig’in 3. haftasından beri liderliğini koruyan Gençlerbirliği, koltuğu 16 hafta sonra Denizlispor’a bıraktı. Süper Lig’den düştükten sonra 1. Lig’e iyi başlayan ve 3. haftada liderlik koltuğuna oturan Gençlerbirliği, sezonun ikinci yarısında üst üste aldığı iki yenilgiyle sıralamada ikinci basamağa geriledi.

Devre arasına Denizlispor’un 5, Gazişehir Gaziantep’in 10 puan önünde lider giren kırmızı-siyahlılar, ikinci yarıya deplasmanda oynadığı Hatayspor maçıyla başladı. Zirve mücadelesi veren Hatayspor’a 3-1 mağlup olan başkent ekibi, hanesine puan yazdıramasa da 19. haftaya da ilk basamakta girdi. 26 Ocak 2019 MAÇ SONUCU | Denizlispor 5-1 Adana Demirspor | Spor Toto 1. Lig 19. hafta Spor Toto 1. Lig takımlarından Denizlispor, 19. hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 5-1 yendi ve liderlik koltuğuna oturmayı başardı. İlgili Haberi Oku Kırmızı-siyahlılar, 41 puanla liderlik koltuğunda oturduğu devreye mağlubiyetle başlarken takipçisi Denizlispor ise 18. hafta maçında deplasmanda Gazişehir Gaziantep’i 1-0 yendi ve puanını 39’a çıkardı. Başkent ekibi, Hatayspor yenilgisinin ardından 19. haftada Osmanlı Stadı’nda konuk ettiği Altınordu’ya da 2-0 mağlup oldu. Haftaya ikinci sırada giren Denizlispor ise evinde ağırladığı Adana Demirspor’u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Gençlerbirliği, bu sonuçların ardından 16 haftadır oturduğu koltuğu puanını 42’ye çıkaran Denizlispor’a kaptırdı. Sezonun 19. haftasına üçüncü basamakta giren 32 puanlı Hatayspor ise yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya gelecek. 26 Ocak 2019 Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz: `Ciddiyeti bırakmayacağız` Spor Toto 1'inci Lig'de Adana Demirspor'u evinde 5-1 yenerek liderliği Gençlerbirliği'nden devralan Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz, ciddiyeti elden bırakmadan yollarına devam edeceklerini söyledi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:52 | 26 Ocak 2019
denizlispor Gençlerbirliği Spor Toto 1. Lig
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