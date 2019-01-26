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Galatasaray’da Albayrak’a ‘forvet nerede’ sorusu
Galatasaray

Galatasaray’da Albayrak’a ‘forvet nerede’ sorusu

Spor Toto Süper Lig'i 19. haftasında oynanan Göztepe maçı öncesinde Galatasaray taraftarı , İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'a 'Forvet nerede' şeklinde tezahürat yaptı.

26 Ocak 2019 19:27

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde 6-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ilk 11’inde zorunlu bir değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı Younes Belhanda’nın yerine Selçuk İnan, takımıyla sahaya çıktı.

Galatasaray’ın Çekya ekibi Sparta Prag’dan kiraladığı eski futbolcusu Semih Kaya da yedek kulübesinde yer aldı.

Takım otobüsüyle stada gelen Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak stada girerken bir taraftar “Forvet nerede” şeklinde tezahürat yaptı. Albayrak ise bunun üzerine eliyle selam vererek stada giriş yaptı.

26 Ocak 2019 Göztepe Galatasaray maçı canlı yayın (İlk yarı oynanıyor) | Göztepe 0-0 Galatasaray Göztepe Galatasaray maçı ile Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Konuk ekip Galatasaray, zirve takibini sürdürmek isterken Göztepe, puan veya puanlar çıkarıp tehlike hattının uzağındaki yerini korumanın peşinde. Göztepe Galatasaray maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR'da... Ayrıca Göztepe Galatasaray canlı izle bağlantısı da haberimizin içerisinde yer alıyor. İlk yarı oynanıyor. İlgili Haberi Oku

26 Ocak 2019 Serdar Aziz kriz çıkardı! Galatasaray yönetimini böldü Galatasaray'ın Milli stoperi Serdar Aziz'in Fenerbahçe ile anlaşması Galatasaray yönetimini ikiye böldü. Menajer Canatar'ın, oyuncusunun bedelsiz olarak sarı-lacivertli ezeli rakibe gidebilmesi için sadece Albayrak ve Günay'dan onay alması, ortalığı karıştırdı. Albayrak, son yönetim toplantısına katılmadı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:27 | 26 Ocak 2019
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Göztepe S.K.
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02/02/2019 - 13:30
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
19 12 41
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
19 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
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