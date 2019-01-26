Galatasaray’da Albayrak’a ‘forvet nerede’ sorusu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde 6-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ilk 11’inde zorunlu bir değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı Younes Belhanda’nın yerine Selçuk İnan, takımıyla sahaya çıktı.

Galatasaray’ın Çekya ekibi Sparta Prag’dan kiraladığı eski futbolcusu Semih Kaya da yedek kulübesinde yer aldı.

Takım otobüsüyle stada gelen Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak stada girerken bir taraftar “Forvet nerede” şeklinde tezahürat yaptı. Albayrak ise bunun üzerine eliyle selam vererek stada giriş yaptı.

Göztepe Galatasaray maçı canlı yayın (İlk yarı oynanıyor) | Göztepe 0-0 Galatasaray Göztepe Galatasaray maçı ile Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Konuk ekip Galatasaray, zirve takibini sürdürmek isterken Göztepe, puan veya puanlar çıkarıp tehlike hattının uzağındaki yerini korumanın peşinde. Göztepe Galatasaray maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR'da... Ayrıca Göztepe Galatasaray canlı izle bağlantısı da haberimizin içerisinde yer alıyor. İlk yarı oynanıyor. İlgili Haberi Oku

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