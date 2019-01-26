Forvetler sustu puanlar kaçtı

Beşiktaş, kaybettiği puanları ligin sonunda mumla arayacak. Evinde, düşme korkusu yaşayan Erzurum karşısında iyi oyununu golle taçlandıramayınca açıkçası hem taraftarını hem de camiasını üzdü. Tribünleri dolduranlar iyi futbol izledi izlemesine ama gol kısırlığı açıkçası moralleri bozdu. İyi futbol oynamasına, oyunun kontrolünü sağlamasına, kanatlardan kombine ve etkili ataklar yapmasına rağmen bir türlü istediği net pozisyonları üretilmeyince gözler ister istemez golcülere çevriliyor. Bundaki en önemli nedenlerin başında Burak Yılmaz geliyor. Onun henüz hazır olmayışı, üçüncü bölgede top tutamayışı, orta sahadan gelen takım arkadaşlarına şut pozisyonu hazırlayamayınca, sağdan soldan gelen ortalarda aşırı hırsından dolayı kontrolsüz kalınca, doğru dürüst pozisyon üretemedi. Beşiktaş'ın dün akşam fazla gol bulamayışının en önemli sebebi Burak'ın performansı oldu.

Siyah beyazlılarda; Lens ve Ljajic ofansif olarak takımları adına hiç katkı sağlayamadı. Her iki oyuncu da takımın ofansif anlamda etkili olmasının önündeki en büyük engeldi. Sonradan oyuna giren Mustafa hiç katkı veremedi. Forvetler formsuz olunca da doğal olarak gol sıkıntısı çekildi. Eğer Beşiktaş'ta Dorukhan, Gökhan Gönül, Medel ve Necip gibi oyuna tam kapasitesini ortaya koyacak oyuncular çoğalsa Beşiktaş daha etkili olacak. Açıkçası bu oyuncularla şampiyon olmak zor olur.

Taraftarları alkışlamak lazım… Tribünleri dolduran onlar, son dakikaya kadar destek olan onlar. Sahada oynayan oyuncular da onlar kadar inanırsa şampiyon olmak işten bile değil. Mustafa, Burak ve Lens ne yazık ki, gol sorununu çözecek düzeyde hazır değillerdi. Dünkü puan kaybı biraz da oyuncuların henüz hazır olmamalarından kaynaklandı. Şenol hoca yapmış olduğu hamlelerle skoru değiştirmeye çalıştı ama oyuna sonradan aldığı oyuncular hayal kırıklığı yaratınca puan kaybı da kaçınılmaz oldu. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, iyi maç yönetti. Vermiş olduğu doğru ve adil kararlarla müsabakaya olumsuz bir etki yapmadı. Gelecekte Türkiye'nin en iyi hakemlerinden birisi olacaktır.

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