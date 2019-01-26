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Fernando Muslera: ‘Altın değerinde 3 puan’
Galatasaray

Fernando Muslera: ‘Altın değerinde 3 puan’

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, 1-0'lık Göztepe galibiyetinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

26 Ocak 2019 21:28

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Çok önemli bir 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını kaydeden Muslera, “3 gündür yağış varmış, öyle duyduk. Bugün de yağış devam etti, bu da bizi etkiledi. Benim de sıkıntı yaşadığım pozisyonlar oldu. Bugün mücadele maçıydı, 3 puanı almak önemli. Göztepe deplasmanı saha şartları olmasa da zordur, bugün bir de saha şartları eklendi. Altın değerinde bir 3 puan aldık” ifadelerini kullandı.

3 maçtır gol yemediği hatırlatılan Muslera, “Gol yememe konularına girmeyi pek sevmiyorum, hoşlanmıyorum. Galatasaray’ız biz, yapmamız gereken ofansif olarak goller bulmak. Gol bulmaya devam edeceğiz” dedi.

26 Ocak 2019 Galatasaray`da Albayrak`a `forvet nerede` sorusu Spor Toto Süper Lig'i 19. haftasında oynanan Göztepe maçı öncesinde Galatasaray taraftarı , İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'a 'Forvet nerede' şeklinde tezahürat yaptı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:28 | 26 Ocak 2019
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