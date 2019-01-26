Cenk Tosun’un golü, Everton’a yetmedi!

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 4. turunda Everton, alt lig ekiplerinden Millwall’a 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.

Kupanın 4. tur mücadelesinde, İngiltere Championship takımlarından Millwall, Premier Ligi ekibi Everton’ı The Den Stadı’nda konuk etti.

Everton, Brezilyalı oyuncusu Richarlison’ın 43. dakikada golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Millwall, 45+2. dakikada Lee Gregory ile ağları sarstı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Everton’da 65. dakikada Dominic Calvert-Lewin’in yerine oyuna dahil olan milli futbolcu Cenk Tosun, iki dakika sonra fileleri havalandırarak takımını 2-1 öne geçirdi. Ataklarını sıklaştıran ev sahibi Millwall, 75. dakikada Jake Cooper ve 90+4. dakikada Murray Wallace’ın golleriyle Everton’ı 3-2 mağlup ederek üst tura yükseldi.

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