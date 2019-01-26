CANLI YAYIN: Göztepe Galatasaray canlı izle! Maça sahanın zemini damga vuruyor…

Süper Lig’in 19. haftasında Göztepe Galatasaray karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta Ankaragücü karşısınd aldığı 6-0’lık galibiyetle moral depolayan Galatasaray, ligin ikinci yarısında sergilediği çıkışı Göztepe karşısında da devam etmek istiyor. Taraftarlarının desteğini arkasına alarak maçın ilk yarısında Galatasaray’a karşı atak futbol sergileyen Göztepe sahadan galip ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Seyir zevki yüksek karşılaşmayı izlemek isteyenler için Göztepe Galatasaray canlı izle bağlantısı…

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ALBAYRAK’A “FORVET NEREDE” SORUSU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde 6-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ilk 11'inde zorunlu bir değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı Younes Belhanda'nın yerine Selçuk İnan, takımıyla sahaya çıktı.

Galatasaray'ın Çekya ekibi Sparta Prag'dan kiraladığı eski futbolcusu Semih Kaya da yedek kulübesinde yer aldı.

Takım otobüsüyle stada gelen Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak stada girerken bir taraftar “Forvet nerede” şeklinde tezahürat yaptı. Albayrak ise bunun üzerine eliyle selam vererek stada giriş yaptı.

Serdar Aziz kriz çıkardı! Galatasaray yönetimini böldü Galatasaray'ın Milli stoperi Serdar Aziz'in Fenerbahçe ile anlaşması Galatasaray yönetimini ikiye böldü. Menajer Canatar'ın, oyuncusunun bedelsiz olarak sarı-lacivertli ezeli rakibe gidebilmesi için sadece Albayrak ve Günay'dan onay alması, ortalığı karıştırdı. Albayrak, son yönetim toplantısına katılmadı. İlgili Haberi Oku

FATİH TERİM’İN CEZASI BİTTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 10 maç aradan sonra takımının başında sahaya çıkabilecek.

Süper Lig’in 11. haftasındaki olaylı Fenerbahçe derbisinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 10 maç men cezası verdiği tecrübeli teknik adam, ligde 7, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 3 karşılaşmada görev yapamadı.

Türkiye Kupası’nda hafta içi oynanan Boluspor maçıyla cezasını tamamlayan Fatih Terim, Göztepe müsabakasında saha kenarındaki yerini alabilecek.