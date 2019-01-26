Beşiktaş’ın eski kalecisi Göksel Gencer son yolculuğuna uğurlandı

Mersin’deki evinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Beşiktaş, Mersin İdmanyurdu ve Samsunspor formaları giymiş eski kaleci Göksel Gencer, son yolculuğuna uğurlandı. Muğdat Camisi’nde öğle vakti kılınan cenaze namazına Göksel Gencer’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın da aralarında olduğu spor camiasından çok sayıda isim katıldı.

Göksel Gencer’in kaleci formasıyla bir fotoğrafı tabutunun önüne konulurken, yakınları gözyaşlarını tutamadı. Göksel Gencer’in ağabeyi Yücel Gencer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşiyle vefatından bir gün önce konuştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Olay günü telefonla Göksel’i aradık, ulaşamadık. Evin altındaki berberi aradım. Onlar da arabasının evin önünde olduğunu söyleyince babamdan diğer anahtarı alıp bir akrabamızla eve gittim. Kapı açılmayınca kırarak içeri girdik. Yatağında yatıyordu. Seslendik ama uyanmadı.”

Otopsi sonucunda Göksel Gencer’in kalp krizi geçirdiğinin anlaşıldığını kaydeden Yücel Gencer, kardeşinin vefatından önce kaleci antrenörlüğü için Samsunspor ile görüşmeler yaptığını söyledi.

SON DAKİKA Beşiktaş`ın eski kalecisi Göksel Gencer hayatını kaybetti Beşiktaş ve Samsunspor'un eski kalecisi Göksel Gencer 44 yaşında hayatını kaybetti. İlgili Haberi Oku Cenaze namazının ardından 44 yaşındaki eski kaleci, Mersin Şehir Mezarlığı’nda defnedildi.

Beşiktaş, Mersin İdmanyurdu ve Samsunspor’da da forma giyen eski kaleci Göksel Gencer, 24 Ocak Perşembe günü Mersin’in Silifke ilçesindeki evinde ölü bulunmuştu.

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