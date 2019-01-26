Avustralya Açık’ta şampiyon Osaka… 21 yaşında tarih yazdı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta Petra Kvitova’yı 2-1 yenen Naomi Osaka şampiyon oldu. Naomi Osaka, kazandığı tarihi zaferin ardından sevinç gözyaşlarına hakim olamadı.

2018 ABD Açık’ın ardından Avustralya Açık’ta da şampiyonluğa ulaşan Naomi Osaka, kadınlar tenisinin yeni 1 numarası olacak. Osaka, pazartesi günü açıklanacak listede zirveyi Rumen tenisçi Simona Halep’ten alacak. Japon tenisçi ayrıca erkek ve kadınlarda dünya klasmanının zirvesine çıkan ilk Asyalı sporcu unvanını elde edecek.

KARŞILAŞMA NEFES KESTİ

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 13. gününde, tek kadınlar finalinde 8 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova ile 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka karşı karşıya geldi. Rod Laver Arena’da oynanan maçın ilk setinde iki tenisçi de servislerine tutundu ve “tie-break”e gidildi. Rakibine bu bölümde sadece 2 puan veren 21 yaşındaki Osaka, 51 dakika süren ilk seti 7-6 hanesine yazdırdı.

Avustralya Açık`ta 15 milyon liralık dev randevu! Avustralya Açık'tek erkekler finalinde dünya klasmanının ilk iki sırasında yer alan Djokovic ve Nadal, şampiyonluk için korta çıkacak. İki tenisçi arasında bugüne kadar oynanan 52 maçın 27'sini Novak Djokovic, 25'ini ise Rafael Nadal kazandı. Daha önce iki tarihi maça imza atan Novak Djokovic ve Rafael Nadal arasındaki mücadelenin bu kez kaç saat süreceği şimdiden merak konusu oldu. İlgili Haberi Oku

İkinci sete iyi başlayan ve 2. oyunda rakibinin servisini kıran Kvitova, 2-0 öne geçti. Çek tenisçiye üst üste dört oyun alarak yanıt veren Osaka, 4-2’lik üstünlüğü yakaladı ve şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakaladı. 5-3 önde başladığı 9. oyunda 40-0 öne geçerek şampiyonluğa çok yaklaşan Osaka, rakibinin agresif oyununa karşılık veremedi ve Kvitova üst üste aldığı beş puanla durumu 5-4 yaptı.

Performansını bir sonraki oyuna da taşıyan Çek tenisçi, tek puan verdiği oyunda servis kırarak 5-5’lik eşitliği sağladı. 12. oyunda rakibinin üç basit hatasıyla 40-0 öne geçen 28 yaşındaki Kvitova, baskı altındaki Osaka’nın çift hata yapmasıyla servis kırmayı başardı ve 55 dakika süren seti 7-5 kazanarak yeniden maça ortak oldu: 1-1.

Son setin üçüncü oyununda servis kırarak 2-1 öne geçen Osaka, kalan oyunlarda avantajını korumasını bildi ve seti 6-4, toplam 2 saat 27 dakika süren maçı da 2-1 kazandı.