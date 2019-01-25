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Warriors’ın bileği bükülmüyor
NBA

Warriors’ın bileği bükülmüyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda Washington Wizards'ı 126-118 mağlup etti.

25 Ocak 2019 10:21

Warriors’ın bileği bükülmüyor – NBA’de Washington Wizards’ı 126-118 yenen Golden State Warriors üst üste 9. galibiyetini aldı

NBA’e 4 maçla devam edildi. Deplasmanda Washington Wizards’ı 126-118 yenen Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, üst üste 9. galibiyetini elde etti.

Stephen Curry’nin 38 sayıyla galibiyette önemli rol oynadığı Warriors’ta Kevin Durant 21, DeMarcus Cousins 17 sayılık katkı sağladı. Ev sahibi ekipte Bradley Beal 22 sayı, 10 ribaunt, Tomas Satoransky 20 sayı, 10 asistle “double double” yaptı.

Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 122-116

Washington Wizards-Golden State Warriors: 118-126

Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 106-120

Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves: 105-120

Son güncelleme 10:21 | 25 Ocak 2019
golden state NBA
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