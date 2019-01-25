Victor Moses Fenerbahçe’de! Victor Moses kimdir? Hangi mevkide oynuyor?

Fenerbahçe’de taraftarların sabırsızlıkla beklediği transfer gerçekleşti. Chelsea’nin yıldız futbolcusu Victor Moses için İngiliz ekibi Chelsea ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, Victor Moses'in 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını resmi internet sitesinden duyurdu. Peki Victor Moses kimdir? Victor Moses kaç yaşında, hangi mevki?

VİCTOR MOSES KİMDİR? HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Nijerya’nın Kaduna kentinde dünyaya gelen 1990 doğumlu Victor Moses 28 yaşında ve sağ kanatta oynuyor. Zaman zaman sol kanat ve forvette de görev yapan ünlü futbolcu ilk olarak İngiltere Premier Lig kulüplerinden Crystal Palace’ın dikkatini çekmişti. Burada 2 sezon forma giydikten sonra Wigan’a transfer olan Moses, ardından Chelsea tarafından 11,50 milyon Euro bedeliyle transfer edilmişti. Chelsea’de beklentileri karşılayamayan Nijeryalı futbolcu ardından Liverpool’a kiralanmıştı.

Liverpool’dan döndükten sonra bu sefer de Stoke City’e kiralanan Victor Moses, bir sonraki sene de West Ham United’a kiralanmıştı. 2016 yılından beri Chelsea adına top koşturan Moses, bu sezon yalnızca 6 resmi maçta forma şansı bulabilmişti.