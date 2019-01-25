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Futbol

TRT Spor spikeri Levent Özçelik’ten sosyal medyayı sallayan sözler

Spor spikeri Levent Özçelik, TRT Spor'da sunduğu programda sarf ettiği 'Eyyam' sözleri ile sosyal medyayı salladı. Levent Özçelik, hakemlerin makul olmak kaydıyla 'Eyyam' yapma hakları olup olmadığını sordu.

25 Ocak 2019 13:25

Türkiye’de çok tartışılan hakem hataları ile ilgili yorum yapan TRT Spor spikeri Levent Özçelik’in sözleri sosyal medyaya damga vurdu. Levent Özçelik, ‘Futbol Aklı’ isimli programda “Hakemlerin de insani olarak kabul edilebilir bir eyyam yapma hakkı yok mu acaba?” diyerek başladığı sözlerinde hepimizin günlük hayatta ‘Eyyam’a izin verdiğimizin altını çizdi.

25 Ocak 2019 Fenerbahçeli taraftarlardan protesto! `Aleme rezil ettiniz` Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe'nin Ümraniyespor'a 1-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda etmesine ve takımın kötü gidişatına tepki gösterdi. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri önünde toplanan bir gurup Fenerbahçeli “En büyük taraftar, futbolcular sahtekar” sloganları atarak tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

Levent Özçelik, programda verdiği örnek ile sosyal medyaya damga vurdu. Levent Özçelik’in sözlerine tepki yağarken, sosyal medya kullanıcıları, haksızlığın meşrulaştırılmak istediği şeklinde yorumlarda bulundular.

İşte Twitter’da Levent Özçelik’in sözlerine gelen tepkilerden bazıları:

Son güncelleme 13:25 | 25 Ocak 2019
eyyam Levent Özçelik trt spor
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