TRT Spor spikeri Levent Özçelik’ten sosyal medyayı sallayan sözler

Türkiye’de çok tartışılan hakem hataları ile ilgili yorum yapan TRT Spor spikeri Levent Özçelik’in sözleri sosyal medyaya damga vurdu. Levent Özçelik, ‘Futbol Aklı’ isimli programda “Hakemlerin de insani olarak kabul edilebilir bir eyyam yapma hakkı yok mu acaba?” diyerek başladığı sözlerinde hepimizin günlük hayatta ‘Eyyam’a izin verdiğimizin altını çizdi.
Levent Özçelik, programda verdiği örnek ile sosyal medyaya damga vurdu. Levent Özçelik’in sözlerine tepki yağarken, sosyal medya kullanıcıları, haksızlığın meşrulaştırılmak istediği şeklinde yorumlarda bulundular.
İşte Twitter’da Levent Özçelik’in sözlerine gelen tepkilerden bazıları:
Hakemlerin de kabul edilebilir bir düzeyde eyyam yapma hakkı olsun bravo vallaha bravo Levent Özçelik herkes hata yapabilir tamam kabul ama bilerek ve isteyerek hak gasp etmek kul hakkına girer çok güzel örnek oluyorsunuz gelecek nesillere bravo https://t.co/WQlwejTDnO
— Can Seyhan (@dtCan78) 25 Ocak 2019
Eyyamı meşrulaştıran Levent Özçelik devlet kanalında konuşuyor bu yoruma da katkıda bulunup destekleyen diğer isimde zamanında bu ülkede skandallarla dolu maçlara imza atan Deniz Çoban.! Neresinden tutarsan tut tutarsızlık var.! https://t.co/QNQJyEvQNg
— Haktan Tonyalı (@ht__61) 24 Ocak 2019
Levent Özçelik hakemlerin eyyam hakkı olduğunu anlatıp, günlük hayatlarımızdan örnekler vererek meşrulaştırmaya çalışmış. eski hakem de buna katılıyor oldu o zaman yapsınlar eyyam da katledilsin futbol. https://t.co/95wcfEdnmc
— Bekir (@bekrimustafa) 24 Ocak 2019