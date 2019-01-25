Beşiktaş Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? BJK ilk 11’i belli oldu!

Beşiktaş 19. haftanın açılış maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısına çıkıyor. Süper Lig’in ikinci yarısının ilk maçında Akhisarspor’u 3-0 yenmeyi başarmıştı. İkinci yarının ikinci maçında da galip gelmek isteyen Beşiktaş taraftarının da desteği ile rakibini yenerek zirve takibini sürdmek istiyor. Beşiktaş’ın ilk 11’i merak edilirken cezalı durumda olan Vida forma giyemeyecek. Bir diğer merak konusu ise Beşiktaş Erzurumspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ BB ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 19. Hafta mücadelesinde Beşiktaş, BB Erzurumspor ile karşılaşacak. 25 Ocak Cuma günü saat 20.30’da oynanacak mücadele Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Mustafa Öğretmenoğlu’nun düdük çalacağı karşılaşmada, Mehmet Emre Eyisoy ve Samet Çavuş yardımcılıkları üstlenecek.

BEŞİKTAŞ ERZURUMSPOR İLK 11

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Necip, Mirin, Adriano, Medel, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Lens, Burak Yılmaz

Erzurumspor: Sehic, Auremir, Egemen, Lokman, Leo, Taylan, Scuk, İbrahim, Sunu, Emrah, Rashad Muhammed

BURAK YILMAZ VE LJAJİC KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Burak Yılmaz, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ljajic ve Trabzonspor'da forma giydiği dönemde 3 sarı kartı bulunan Burak Yılmaz, yarınki karşılaşmada kart görmeleri halinde 20. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

ÖZER’LE ANLAŞMA FESH EDİLDİ

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Özer Hurmacı ile yollarını ayırdı.

Mavi-beyazlı kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Özer Hurmacı’nın kulüple olan sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Futbolcumuz Özer Hurmacı’nın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Özer Hurmacı’ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinden başarılar dileriz.”

Erzurum temsilcisi, Özer Hurmacı’yı 2018-2019 sezonu öncesi Osmanlıspor’dan transfer etmişti.